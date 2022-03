Roces entre camioneros y policías generan nerviosismo en Guayaybí

Hasta este momento, los inconvenientes registrados en el Cruce 6.000, en medio de las protestas contra la suba del combustible, aún no pasaron a mayores, aunque no se descarta que en cualquier momento la situación pueda salir de control si las autoridades no buscan la manera de apaciguar el ambiente.

Estrategia del Gobierno

Uno de los dirigentes de los camioneros del lugar, Carlos Velázquez, señaló que de acuerdo a la información que manejan, la Policía Nacional está siendo presionada para reprimir a los manifestantes en los respectivos lugares de la movilización, supuestamente como una estrategia para desmotivar a la gente que se encuentra en las rutas.

En ese sentido, aclaró que la medida de fuerza no será levantada hasta conseguir la reducción de precios de todos los carburantes y los demás pedidos presentados al Gobierno central.

Apoyo de productores

Asimismo, comentó que desde hoy se acoplaron a la manifestación los productores agrícolas de Guayaybí y otras localidades aledañas de la zona.

Al respecto, el productor Óscar Aguilera explicó que el gremio de la producción agrícola de Guayaybí y otras ciudades están apoyando desde el inicio de la movilización para que se disminuya el precio de los combustibles.

Cabe recordar que actualmente son varios los lugares de manifestación de los camioneros y campesinos que reclaman que sus pedidos sean escuchados. En el distrito de San Estanislao existen cinco puntos de concentración sobre las Rutas PY03 y PY08.