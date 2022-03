Senado trata hoy proyecto de ley del Régimen de Turismo

En la jornada de ayer, la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Senado desarrolló una reunión con representantes de gremios y autoridades del Gobierno para analizar el proyecto de ley “que regula el Régimen de Re Exportación de Turismo Comercial”, en el Congreso. La convocatoria fue realizada por el senador Patrick Kemper.

La propuesta consiste aplicar exoneraciones tributarias de aranceles aduaneros, impuestos Selectivo al Consumo (ISC) y Valor Agregado (IVA) a las mercaderías sujetas al régimen de turismo de exportación, un pago por adelantado del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE). Para su funcionamiento, se propone que sólo se comercializarán en empresas habilitadas y que su transito será sólo a un recinto aduanero o zona franca.

En cuanto a los controles, se sugiere facturar a través de un sistema electrónico, control del ingreso y egreso del stock también de manera digital, además de incluir las documentaciones respaldatorias de los clientes, a fin de respaldar que sólo están dirigidos a extranjeros. En cuanto a los productos que incluye, se establece todos los bienes no prohibidos y exclusivamente terminados, se tipificará aquellos prohibidos, conforme a la normativa internacional.

En caso de incumplimiento, los infractores se exponen a ser suspendidos y que la habilitación de sus actividades sea revocada.

Posturas encontradas

Las Cámaras de Comercio de Pedro Juan Caballero, Saltó del Guairá, Ciudad del Este, Encarnación, Pilar, Alberdi, Nanawa y Ayolas sostuvieron que la propuesta permitirá ser competitivos frente a las tiendas “Duty Free” de Argentina y Brasil, atraer clientes extranjeros, proteger 400.000 empleos directos y avanzar hacia la reactivación económica.

El sector aseguró que iniciativa contribuirá en la formalización y lucha contra el contrabando mediante la trazabilidad, además de cumplir con lo establecido en el Mercado Común Sur (Mercosur) y acordado por el gobierno paraguayo en el año 2018, “que los países Miembros del Mercosur pueden implementar el modelo de Tiendas Libres de Impuestos”, que ya lo aplican Uruguay, Argentina y Brasil.

Sobre ese punto, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, señaló que se confunden conceptos y no es como lo afirma el sector. Además, lamentó que la reunión de ayer fue sólo un formalismo. “La decisión ya está tomada y consideramos que se crearán dos países en uno con sistemas tributarios diferentes”, expresó.

Añadió que el Gobierno no frena el contrabando y de aplicarse este sistema, no existen garantías de que no sean vendidas en tiendas que no sean para extranjeros o aquellas habilitadas en este régimen. “Están politizando la economía, ya tenemos mucho deterioro de la economía y lo será más”, criticó.

El vicepresidente de la Cámara de Importadores del Paraguay (CIP), Ivan Dumont, observó que el modelo de régimen de turismo debe basarse en listas cerradas y concretas de productos beneficiados, no existe un equilibrio ni análisis del impacto que tendría el régimen en los distintos rubros, desconoce los controles logrados por la reforma tributaria y expone a un inminente aumento de impuestos vigentes o creación de nuevos para recuperar las recaudaciones que este proyecto elimina.

El viceministro de Tributación, Óscar Orué, afirmó que la propuesta no es comparable con otros regímenes, como maquila o zona franca, porque implica transformación de materia prima, porque la iniciativa afecta impuestos internos. “Vamos a violar la Constitución Nacional, que establece la igualdad de tributos”, dijo.