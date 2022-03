Volvieron a salir los transportes de mediana y larga distancia que van por las Rutas 1 y 2

Aunque las primeras horas de la madrugada fueron complicadas para los primeros buses de mediana y larga distancia que retomaron hoy sus operaciones luego de un breve paro por los bloqueos contra la suba del combustible, con el transcurso de las horas se regularizaron los viajes, según informó la directora de la Terminal.

Giménez resaltó que solo se retomaron los circuitos de las rutas PY01 y PY02, puesto que solo recibieron garantías para circular por esos tramos. No obstante, aún no hay viajes para ciudades del norte del país, que requieren viajes por la ruta PY03.

“Esos destinos todavía no pudimos liberar; no se dan las condiciones y los transportistas no tienen la seguridad de que podrán hacer llegar a sus pasajeros”, enfatizó en contacto con ABC Cardinal.

Asimismo, comentó que en el transcurso de la mañana intentaron retomar los viajes y una empresa inició las pruebas por ese trayecto, pero las demás desistieron al ver que las medidas tomadas por los manifestantes que se encuentran en la ruta PY03 están cada vez más agudizadas. “Salió un bus que sigue en camino y esperemos tener retorno de que lleguen bien”, detalló.

