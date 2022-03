Edificio en construcción desmoronó parte de una casa, denuncian

León conversó este lunes con ABC Cardinal sobre un caso que se viralizó en las redes este fin de semana. El viernes pasado, con la tormenta que cayó sobre Asunción en horas de la tarde, parte del techo de la casa donde vive su papá, un hombre de 78 años, cayó como presunta consecuencia de un desprendimiento en un edificio en construcción contiguo a la casa. Sin embargo, este hecho es, para la familia León, “la gota que colmó el vaso”.

“Venimos con este calvario hace más de un año. Mi papá es una persona que tiene problemas neurológicos, él es feliz allí, no le podemos sacar. Hemos hecho recaudos, tenemos actas notariales, actas policiales, hemos conversado con ellos. Les avisamos, les suplicamos. Hablamos con los fiscalizadores de la municipalidad, un tal Monges, pero no sabemos si hay o no acta”, dijo Javier León este lunes.

La casa y el edificio en construcción están sobre la avenida Molas López esquina Doctor Heisecke, en el límite entre los barrios Madame Lynch y Las Lomas, en Asunción.

Según León, el edificio que se está construyendo se llama FORVM Molas López y consta de 27 pisos. La obra está a cargo de la constructora Benítez Bittar y la desarrolladora Petra.

“La realidad es que estamos viviendo esto; mi papá está con calmante, casi le da un infarto. Tuvimos que hacer esto (la denuncia en redes)”, lamentó León, al tiempo de indicar que ninguna autoridad se puso en contacto con ellos tras el evento del viernes pasado.

“Inclusive vemos que, después de la caída, los obreros se esconden. De la constructora nadie se puso en contacto. Ahora supuestamente pararon las obras, pero siguen trabajando. Es una farsa”, manifestó el denunciante.

En las redes sociales se puede observar cómo la familia denunciante prueba los constantes desmoronamientos a través de cámaras de circuito cerrado. Además, exigen que la municipalidad tome los recaudos correspondientes para evitar tragedias.