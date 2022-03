Ejecutivo plantea nueva ley: suba del impuesto al tabaco para subsidiar combustible

Miembros del Equipo Económico del Poder Ejecutivo, que trabajan para destrabar las medidas de fuerza contra la suba del combustible, plantearon este lunes una nueva alternativa para cubrir el subsidio. Ante la mesa directiva del Senado, entregaron el borrador de un proyecto de ley para elevar el impuesto al tabaco y así poder cubrir el “descalce” económico que generará la creación del fondo de estabilización al precio del combustible.

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; el viceministro de Economía, Iván Haas, y el presidente de Petropar, Denis Lichi, participan del encuentro con los senadores de la mesa directiva esta mañana. Cabe resaltar que los parlamentarios deben definir si llamar a una sesión extra esta tarde, con el objetivo de tratar el proyecto.

Cabe recordar que apenas en febrero pasado el Poder Ejecutivo decretó un aumento del 18% al 20% al Impuesto Selectivo del Consumo (ISC) en el rubro tabaco. En este nuevo proyecto, plantean subir otros dos puntos para alcanzar el 22%, según reportó la periodista de ABC Lorena Aponte.

No será suficiente

La senadora Desirée Masi (PDP) explicó que con la suba del impuesto solo se cubrirá “una parte”, por lo cual llamarán al Ejecutivo para que explique de manera detallada cuál será la fuente de financiamiento del subsidio. Insistió en que con la suba del impuesto al tabaco no se cubrirá el dinero suficiente, según las estimaciones realizadas.

“Son dos millones de dólares anuales, no es impuesto de recaudación. Si este problema (del combustible) dura dos meses, son 40 millones de dólares. Con el impuesto al tabaco nomás no llegamos”, enfatizó.

Además, destacó que lo más importante es que el impuesto al tabaco tiene una ley específica que determina que los fondos deben ir al Ministerio de Salud, para la lucha contra el cáncer, y también al Ministerio de la Niñez, por ejemplo.

“Desde el PDP al menos no vamos a asumir un conflicto donde no tenemos clara la fuente de financiamiento ni el retorno”, enfatizó en contacto con ABC TV.

Usar fondos restantes del COVID

Así también, Masi consideró que hay otras fuentes de financiamiento que pueden ser estudiadas. Por ejemplo, recordó que el Fogapy se quedó con U$S 30 millones que fueron destinados para sostener a firmas durante la pandemia, que ya no están siendo utilizados.

También recordó que el Instituto de Previsión Social se quedó con U$S 60 millones del fondo que le fue transferido para cubrir la suspensión de las empresas cuando no podían trabajar. “Tienen demasiadas cuestiones, que no son inversiones, y no se van a usar porque el país ya no va a cerrar. ¿Por qué no nos sentamos a buscar otras fuentes de financiamiento?”, consultó la senadora.