“Hay que evitar que el país sea dirigido por una S.A.”

–¿Cuántos años?

–Tengo 36.

–¿Profesión?

–Agronomía. Estoy llevando hace tiempo, pero prometo terminar con la tesis este año. Tengo que decir que soy estudiante todavía. Me falta la tesis.

–¡Qué nombre y apellido raro!

–Soroka es de origen polaco. Le preguntaba a mi mamá, ya fallecida, sobre mi nombre y nunca me supo decir el significado. Mi abuelo vino en el 36, el resto de su familia se quedó en Argentina. Se instaló en Fram. Mi papá llegó a estar al frente de la Municipalidad. Mi mamá fue Presidenta de Seccional. Era bastante militante dentro del partido. Somos productores (agrícolas). Estamos activando en el sur. Iniciamos el proceso de construcción del Gran Hospital del Sur, una obra de más de 209 mil millones. Más que legislador, mi labor más bien es de gestor. Con Yacyretá hicimos mejoras por más de 10 mil millones en el Hospital Regional de Encarnación.

–Los colorados están bastante vapuleados por esos escándalos. Le tienen a un colega preso en Emboscada acusado de narcotráfico (Ozorio). Está el de Capiatá que se volvió multimillonario. Encontraron en las cooperativas la forma de hacerse millonarios...

–El tema de la corrupción trasciende todos los partidos políticos. Ozorio era un amigo, una persona del que jamás uno hubiera pensado que esté mezclado en todo lo que se le atribuye. Pero bueno, hay que seguir la trayectoria de cada uno porque aquí estamos viendo que hasta en las Iglesias salen pastores metidos en cosas raras. Se habla también de un futbolista (el uruguayo Sebastián Enrique Marset) que jugaba en el Deportivo Capiatá. La corrupción y el crimen organizado han traspasado fronteras. A mí me dejó asombrado el caso de ese funcionario policial que borraba tranquilamente los antecedentes criminales de delincuentes.

–El que fue señalado como autor de los asesinatos en el festival de San Bernardino...

–Imagínese. Borró 27 veces un pedido de detención emanado de Interpol. ¿Cómo hizo el policía para hacer eso? ¿Quién le protegía? ¿Quién le pedía para beneficiar a ese delincuente? ¿Por qué antes no se hicieron estos allanamientos que se están produciendo ahora?

–El Operativo “A Ultranza”.

–¿Por qué antes, en otros gobiernos no saltaron estas cosas? Por eso digo, no se le puede culpar de todo al Partido Colorado tampoco. Ya hubo gobiernos del Frente Guasu, de los liberales. Estuvimos todos y el nivel de delincuencia no bajó. Esta estructura era intocable hasta que esta vez, felizmente, la determinación de este Gobierno no se doblegó ante ellos. Perdieron totalmente el respaldo de sus protectores y por eso están desesperados. Ustedes están viendo quiénes son. Aparecen como grandes empresarios con playas de autos, embarcaciones, residencias de lujo, una locura. Es de no creer.

–Por eso muchos están de acuerdo en que este es el momento de la oposición. Dicen que colorado es sinónimo de que todo está podrido. ¿Hay que meterse en el lodo para hacer política en este país?

–La única forma de sacar este barro del corral es metiéndose en el barro. Es posible que nos ensuciemos un poco porque salpica...

–O se puede ahogar como Ozorio...

–Yo creo que Marito mostró otra cara en su Gobierno. Desde las internas ya hizo la diferencia. Lo que tenemos que analizar es cuánto daño ya ha hecho a la nación la falta de justicia. Al no haber castigo prevalecen los delincuentes y los abusos. Los jóvenes ven como ídolo al que maneja un Lamborghini o al que maneja un Ferrari. No pregunta a qué se dedica el propietario. No le importa que sea un contrabandista o narcotraficante. Si la justicia funciona, si la Fiscalía funciona todo sería diferente. En Paraguay tenemos una justicia sometida y blanda como la lechuga para los poderosos y dura como el acero para los que no tienen para defenderse. La inacción de la justicia ha hecho más daño que la parte política. De eso estoy seguro.

–Eso es bastante discutible, porque de lo que el ciudadano está convencido es que la clase política es la que maneja a la justicia...

–Entonces, lo que tenemos que hacer es motivar a las nuevas generaciones a que nos empujen, que presionen para que nosotros sus representantes seamos mejores y que vengan los mejores a ocupar esos lugares donde están atornillados aquellos veteranos en los que no confían. Necesitamos que venga a la política gente nueva con agallas. A mí me tocó eso, enfrentar a la clase política que ha hecho mucho daño y no se quiere ir. Hoy sigo, con más determinación todavía...

–Usted dice que este Gobierno hizo bastante pero justo aparece el ministro del Interior, un declarado anticorrupción, saliendo de vacaciones en el vehículo prestado de un narco...

–Qué le puedo decir. A mí me dio la noticia sobre Giuzzio como una patada en los genitales. De repente uno no puede creer este tipo de cosas. Hasta hoy no puedo comprender. Yo sigo creyendo en este Gobierno a pesar de todo. Despidió de inmediato a Giuzzio. No esperó su renuncia tampoco.

–Justo ocurre después de unas duras acusaciones del ministro contra Cartes.

–Giuzzio tenía que demostrar. Es muy fácil acusar y no demostrar. Yo sentí mucho lo que pasó con él porque me pareció meritorio presentar esas acusaciones en vez de callar.

–Pero también fracasaron en el intento de destituir a la fiscala general (Sandra Quiñónez) acusada de ser títere de Cartes. ¿Qué pasó ahí?

–Hay acusaciones muy fuertes contra la fiscala general. Nuestra posición es que debemos pelear por la independencia de la justicia y que sus representantes no respondan a grupos o corporaciones. En nuestro país son peligrosas las grandes corporaciones económicas. Están produciendo resultados nefastos al apoderarse de sectores políticos. Dentro de poco vamos a verlos como dueños con la facilidad de designar jueces y fiscales y donde los hijos del pueblo ya no tengan oportunidades. Vamos a tener una nación dirigida por 2 a 3 personas. Eso es gravísimo. Por eso buscamos independencia y no sometimiento. Por esta posición los grupos económicos nos difaman. Nos quieren hacer aparecer como enemigos de la sociedad. De nuestra parte no se trata de tener una visión negativa hacia ellos. Se trata de una visión de equilibrio, eso es lo que queremos.

–¿En qué posición está ahí Cartes?

–Todos sabemos que representa a las grandes corporaciones económicas. No está mal, pero como le dije, nosotros tenemos que poner el equilibrio.

–Y ¿qué pasó? ¿Por qué fracasó el juicio político?

–Yo puedo hablar personalmente de lo que pasó el lunes. Hasta ahora no me pudieron explicar porqué se presentó un pedido de juicio político en una forma tan apurada sabiendo que los votos no estaban seguros.

–¿Por qué se apuraron?

–Es una gran pregunta. Ahora, en mi visión del porqué del juicio político, más de lo que ya figuraba en los ítems de acusación (que presentó la oposición), yo tenía una que quise exponer en la plenaria: La concesión del puerto Concepción, un puerto que la gente de Brasil lo ve con buenos ojos para que sea el camino también y la oxigenación de la logística de traslado de productos. La concesión había ganado una empresa en el Gobierno anterior. Se anuló la licitación. Le dieron de baja a la empresa que ganó y se le otorgó la concesión por 40 años a una empresa vinculada al papá de Jiménez Gaona, el exministro de Horacio Cartes. La denuncia nunca corrió en la Fiscalía. Ese puerto puede dar ganancias al Paraguay por 50 a 60 millones de dólares al año. Es un perjuicio a la nación. ¿Por qué no movió la Fiscalía la denuncia? Es muy grave.

–Pero en general, ¿el libelo acusatorio tenía sustento?

–Tenía bastante sustento. Lo que no tenía era el apuro con que se presentó sin tener los votos. Yo me enteré por los medios. Después fuimos a la Cámara y escuchamos por una hora la exposición de acusaciones de la diputada Kattya González. Yo me disponía a exponer mi propia acusación y de repente dejaron la sesión sin quorum. Se fueron. ¿Porqué no esperaron acusar todo y ahí ver quién se quedaba y quién no? Si no había los votos nos levantábamos y nos íbamos todos.

–¡Qué pasó entonces!

–Yo vi ahí una necesidad de (la diputada de) querer aparentar para decir: “yo presenté”. Hubo otro que quería aparentar sin haber hablado nada, solo levantando la sesión. “¡Sos un irresponsable!”, le dije. Yo creo que Kattya González nos utilizó. No hubo más interés que figuretear en ese acto. De otro modo, ¿qué hacíamos ahí? ¿Porqué se presentó la acusación? ¿Porqué no me dejaron acusar a mí? ¿Porqué permitieron que se levante la sesión antes de que terminen las acusaciones? No hubo ninguna seriedad. Fuimos utilizados.

–¿Por qué lo hizo?

–Por individualismo, por figuretismo, egoncentrismo, tal vez promoción electoralista. Supe que quiere candidatarse a Presidenta de la República. Yo protesté. No me gusta que me usen. Cuando presentamos el libelo acusatorio debíamos ir hasta el final y dejar sin quorum de última pero no terminar así, porque pareciera que usaron ese libelo acusatorio exclusivamente para cotizarse o para figuretear. Puede ser las dos cosas, habiendo tantos rumores que corren. Yo escucho el murmullo de la gente y me molesta.