Cansados de esperar, funcionarios municipales de Ayolas reclaman pago de salarios

Los trabajadores municipales, cansados de esperar el cumplimiento del pago de salarios atrasados y en medio de una incertidumbre por el proyecto de tercerización de residuos, se congregaron desde las primeras horas de este martes frente a la institución municipal.

Exigen que se les abone lo que les corresponde por derecho. Estuvieron presentes los concejales municipales colorados María Victoria de Ruiz, William Aquino y el liberal Lucio Amarilla.

El jefe de gabinete de la Municipalidad, Cristian Rolón, y la responsable de Hacienda, Miguela Valdez, se reunieron con los manifestantes y explicaron que conversarán con el equipo técnico del municipio para ver si se podrá abonar dos salarios atrasados.

Con relación a la medida de protesta, Aquino señaló que para los trabajadores es insostenible la situación que les toca vivir y por ese motivo decidieron salir a manifestarse.

Agregó que los funcionarios del sector de limpieza de la ciudad desde hace cinco meses no cobran sus salarios, por eso no acudieron a su lugar de trabajo para poder manifestarse. Sostienen que están desesperados porque no pueden pagar sus cuentas, comprar alimentos, uniformes escolares para sus hijos y dar respuestas a otras necesidades.

“Como concejal, siento vergüenza ajena, por eso estuve en el lugar para acompañar los funcionarios, porque es inadmisible que no se le pague a gente que está trabajando diariamente, porque necesita”, expresó el edil.

Durante la protesta, los trabajadores también solicitaron a Rolón que el intendente Carlos Duarte (ANR) explique acerca del proyecto de tercerización de recolección de residuos que se podría hacer a través de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y qué pasará con los funcionarios encargados de realizar esa tarea.

