Vuelven a proyecto inicial y quieren subsidiar combustibles a privados

Luego de que el Gobierno haya anunciado que iban a presentar un nuevo proyecto de ley para subsidiar los combustibles solamente de Petropar, para no endeudar US$100 millones al país, el Gobierno volvió a cambiar ayer de discurso y ahora pretende que nuevamente se apruebe en el Congreso la creación del fondo de estabilización de precios de los carburantes (Fondecpy).

Dicho fondo se costeará con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y subvencionará el precio de los carburantes tanto a la estatal Petropar como también a 14 emblemas privados que importan carburantes en el país, que ayer también manifestaron que están conformes en recibir recursos públicos, a cambio de vender carburantes a precios más baratos.

Así confirmó ayer en conferencia de prensa el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, luego de una reunión que mantuvo en horas de la tarde con representantes del sector privado y legisladores, en la sede del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Llamosas enfatizó que esta es la única propuesta del Ejecutivo y que ya no presentaron otro proyecto de ley para subsidiar solamente a la estatal Petropar.

El titular del Tesoro señaló que tras conversaciones con todos los sectores hubo “entendimiento” de que subsidiando solamente al emblema público no se llegará a toda la ciudadanía.

“Finalmente, creo que hubo un entendimiento de que si solo se incluye a Petropar en este fondo, la capacidad es limitada, porque hoy (por ayer) ya vimos que hubo faltantes de combustible en Petropar, estuvimos viendo filas de autos en las estaciones. Estamos hablando de más de 2.500 estaciones que hay en nuestro país, de las cuáles solo 220 corresponden a Petropar”, expresó.

Siguió: “Eso va a ser insuficiente para que esta decisión que se ha tomado de reducir precios pueda afectar a toda la ciudadanía y, necesariamente, se entendió que el sector privado debe incorporarse a este mecanismo. Es por eso que nuevamente se está evaluando la propuesta original que había presentado el Ejecutivo. Todas las opciones están sobre la mesa y finalmente el Senado tomará la decisión de qué alternativa consideran la más apropiada”, expresó.

El ministro señaló que este subsidio a Petropar y los privados será “temporal” y que mensualmente se requerirá de US$ 35 millones si se incluye a los importadores privados. Esto atendiendo al volumen de combustible que se demanda mensualmente en el país, teniendo en cuenta que lo que se pretende es reducir los precios en G. 1.000 el diésel tipo III y la nafta 93 en todos los servicentros.

Llamosas resaltó que Petropar hoy puede vender más barato no transfiriendo al Tesoro los aportes intergubernamentales y beneficiándose del stock que tiene actualmente a menores precios, pero que dentro de 15 o 20 días, la estatal tendrá que hacer nuevas compras que ya serán más caros, por lo que habrá un “diferencial” que cubrir.

Por eso enfatizó que la mejor opción que se tiene es el crédito de la CAF, que es un préstamo ya aprobado por el directorio y que está disponible para que el Gobierno lo utilice para subvencionar los precios de los carburantes más comunes.

Privados quieren “colaborar” o suben de precio

Luis Ortega, representante del emblema Barcos y Rodados (en proceso de convertirse en Shell), dijo que están dispuestos a “colaborar” con el Gobierno al aceptar los millonarios pagos del Gobierno en concepto de la subvención de los carburantes.

“No sé si la palabra es que estamos de acuerdo, porque es una decisión muy del Gobierno. Sí estamos de acuerdo en colaborar con ellos a través de este fondo. Entonces haciendo práctica tu pregunta, en el caso de que este fondo se apruebe tanto para Petropar y el sector privado, automáticamente va a disminuir los precios”, expresó Ortega, cuando se le preguntó si estaba de acuerdo que se apruebe el proyecto de ley original descartado en su momento.

Al mismo tiempo, enfatizó que si no se aprueban estos recursos para subvencionar los combustibles, los privados tendrán que subir los precios, como anunciaron desde hace varias semanas. “Hoy te puedo decir que si este fondo no está aplicado al sector privado, el sector privado va a subir sus precios. Hoy nos separa G. 1.000 de Petropar y probablemente nos separe G. 1.700 y G. 1.800. Somos conscientes de eso, pero no podemos, yo sector privado no tengo la condición de comprar el producto a G. 1.000 y vender a G. 800, no tenemos esa caja, no tenemos ese margen”, señaló.

Se trataría hoy en el Senado

El senador Juan Darío Monges, quien participó de la reunión como representante de los legisladores, señaló que convocarían a una sesión extraordinaria para hoy, de manera a tratar el proyecto de ley del Fodecpy. “Nosotros vamos a analizar y comunicar a las distintas bancadas y vamos a tomar en el menor tiempo posible una determinación. Existe la voluntad de nosotros, en el menor tiempo posible”, dijo. Indicó que tras recibir mayores informaciones, los parlamentarios habrían cambiado sus posturas respecto al fondo de estabilización.