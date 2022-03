El heroico rescate de un niño en el raudal: “Esto lo hice por amor, no por reconocimiento ni nada”

El protagonista de la jornada de ayer fue Froilán Benegas, un guardia de seguridad que trabaja en la zona de Molas López e Itapúa. Hoy, el hombre contó que en medio de la tormenta salió a mirar cómo el raudal llevaba el auto de una vecina y, en medio de eso, escuchó el llanto de un niño y lo encontró aferrado a un árbol, en medio de las fuertes correntadas del raudal.

“Ahí ya no me importaba el auto ni nada, en el nene nomás ya podía pensar”, resaltó Froilán. En su honesto relato, en el idioma guaraní, agregó que en medio de la adrenalina solo podía pensar en su familia y en que esa criatura podía ser uno de sus hijos y si les pasaba algo así esperaba que alguien los rescate. “Sabemos que nuestro país no es nada seguro”, enfatizó.

El hombre utilizó una manguera para sostenerse e ir hasta donde estaba el pequeño, desafiando los fuertes raudales y escuchando el llanto desesperado del pequeño de 9 años que decía que ya no tenía fuerzas para sostenerse.

Afortunadamente y gracias al acto heroico de Froilán y la ayuda de otros vecinos, el pequeño fue rescatado sano y se encuentra salvo. “Esto hice por amor, no por reconocimiento ni nada. Lo que hagas debés hacer por amor, porque esto puede pasarle a cualquiera. Debemos ayudarnos entre todos”, enfatizó.

El guardia contó que incluso tenía miedo de que le echen porque estaba trabajando en ese momento, pero su supervisor le felicitó por lo que hizo.

¿Cómo llegó ahí el niño?

Una vecina que fue testigo de lo sucedido contó que vio cuando la camioneta en la que circulaban el menor y su chofer perdió el control debido a un gran bache. El rodado fue a parar contra un árbol y el chofer bajó para ver qué podía hacer, pidiéndole al niño que se quede dentro.

Sin embargo, el conductor fue arrastrado por el raudal y, en la desesperación, el niño salió del rodado y también fue llevado por la corriente hasta el árbol, de acuerdo al reporte del periodista de ABC, Luis López.

Minutos después de la viralización de los videos, la abuela del menor agradeció en redes al guardia y se confirmó que el niño es el hijo del senador Sergio Godoy. Una vecina contó que la abuela y mamá del parlamentario, María Aurelia Codas, le contactó para pedirle el número del héroe que salvó a su pequeño nieto.