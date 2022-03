Protesta de camioneros: prometen, una vez más, usar la fuerza para abrir pasos

Algunos representantes de camioneros prometieron el viernes pasado pedir a sus colegas del interior no ejecutar más bloqueos de rutas, tras un principio de acuerdo con autoridades del Ejecutivo y el Congreso sobre la problemática de la suba de los combustibles. Sin embargo, algunos movilizados, principalmente del departamento de San Pedro, durante esta semana prosiguieron con los cierres intermitentes.

En comunicación con ABC Cardinal, el ministro del Interior, Federico González, afirmó que el Gobierno se mantiene firme en la postura de aplicar sanciones a los bloqueos de rutas que aplican los camioneros. “Vamos a hacer cumplir la Constitución y las leyes. No vamos a retroceder. Se cumple, se dialoga. Si no están de acuerdo, se aplica la fuerza pública”, sostuvo.

Reconoció, asimismo, que pese al acuerdo, los camioneros siguen aplicando los cortes de ruta. En ese sentido, indicó que el Gobierno, al mismo de tiempo de dialogar con los movilizados, está aplicando la fuerza en puntos de bloqueos. “Es un tire y afloje permanente. La firmeza se mantiene. Ellos saben y se han abierto todos los puntos, se vuelven a cerrar y abrir. Hay detenidos e imputados, también camiones incautados”, declaró.

No obstante, González manifestó que es imposible solamente centrarse en el despeje de rutas debido a que -indicó- “es difícil sacar 100 camiones de una vez”.

No habrá bloqueos en Asunción

Acotó que durante la etapa más crítica de la protesta de camioneros, la semana pasada, registraban alrededor de 78 bloqueos a nivel nacional, mientras que ahora “son más de 30″.

Así también, González indicó que reportan que los bloqueos de camioneros se centran en San Pedro. Reveló que con los movilizados en este departamento acordó una reunión con sus líderes en Asunción.

Los camioneros habían anunciado que si no se hallaba una solución a la problemática de los precios de los combustibles en la brevedad posible iban a sitiar la Capital. Al respecto, el ministro del Interior aseguró que no habrá bloqueos de este sector en Asunción. “Ya está el dispositivo listo y preparado. No van a entrar a Asunción”, expresó.

Con relación a campesinos que están apostados en el microcentro de Asunción, González indicó que se coordina con los líderes las movilizaciones para que no haya cortes de ruta. Para mañana, jueves, está fijada la edición 28 de la tradicional marcha de este sector en la Capital.