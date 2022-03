Proyecto de ley permitirá que se puedan deducir hasta gastos de toda la familia, cuestiona la SET

El director de Planificación Tributaria de la Subsecretaría resaltó hoy que desde hace más de 30 años se sabe que en el IVA solo se pueden deducir gastos relacionados a la actividad profesional. Sin embargo, no se cumplía por falta de asesoramiento correcto por parte de los contadores, consideró, y desde enero se empezó a discutir la nueva ley aprobada en Diputados recientemente.

Con la normativa se permitirá la introducción de las facturas de “supermercados, tiendas, restaurantes, rubros como alimentación, aseo personal, mantenimiento del hogar, medicamentos del contribuyente y de su familia, entre otros”, para deducir los gastos del IVA de los contribuyentes inscriptos en servicios personales o profesionales.

Sin embargo, Bohbout no solo cuestionó que se permitan esos gastos personales, sino que también se puedan deducir los gastos de toda la familia, sin limitar siquiera si son hijos menores o mayores de edad, por ejemplo.

“La cadena de valor se queda a mitad de camino, porque la cadena de valor termina con tu cliente y vos permitís que el IVA que vos cobrás de tu cliente te permita sustentar tus compras personales, el IVA se queda a mitad de camino y se rompe con la estructura misma del impuesto”, puntualizó en contacto con ABC.

En otro momento, aclaró que las facturas de supermercados sí sirven para el Impuesto a la Renta Personal. “Acá no estamos diciendo que la factura de supermercado no sirve. No sirve para los efectos de liquidación del IVA, pero sí para liquidez del IRP”, aclaró.

Ayer, el representante de la SET indicó que ellos recomiendan el veto a la ley aprobada en Diputados, argumentando que se implementará un mecanismo similar a un subsidio. “Porque cuando emitimos una factura con IVA, ¿quién está pagando ese IVA incluido dentro de la factura? El cliente. Entonces, ¿qué se hace si permitís que el contribuyente profesional deduzca el IVA crédito de sus compras personales? Estamos hablando de que el que va a sostener económicamente ese crédito va a ser el contribuyente en función al dinero que está percibiendo de su cliente”, explicó.