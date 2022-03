La sanción de créditos por US$ 454 millones evidencia el Pacto “Cicatriz” entre cartistas y oficialistas

El escenario estaba listo para que la Cámara de Diputados apruebe y sancione dos millonarios préstamos para pavimentación en Alto Paraná y Mariscal Estigarribia. Tras sancionar ambos créditos, los diputados dejaron sin quorum la sesión, situación que evidenció el pacto entre cartistas y oficialistas.

Fue aprobado el contrato de préstamo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) de US$ 354 millones a 20 años de plazo para financiar el proyecto de mejoramiento y pavimentación de la Ruta 15, tramo Mariscal Estigarribia-Pozo Hondo, y acceso a Mariscal Estigarribia en el departamento de Boquerón.

Según el proyecto, el objetivo es lograr un buen nivel de transitabilidad segura entre las localidades de Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo, además de concretar la red del corredor bioceánico entre Carmelo Peralta, Loma Plata, Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo.

Alto Paraná

El contrato de préstamo a 18 años de plazo de US$ 100 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) es para el financiamiento del proyecto de pavimentación de la ruta Puerto Indio empalme supercarretera del departamento Alto Paraná.

Según el proyecto, el objetivo es mejorar la conectividad en el distrito de Mbaracayú y su área de influencia integrando actividades productivas y logísticas para consolidar el desarrollo económico de este sector.

Varios diputados cartistas y opositores del departamento se mostraron a favor de aprobar el crédito, incluso dijeron que con el tramo de 61 kilómetros que une Puerto Indio con la supercarretera de Itaipú se hacía justicia.

Ejecución

Por su parte, la diputada Celeste Amarilla (PLRA) dijo que se debe preguntar a los ministros de Obras, Arnoldo Wiens y de Hacienda, Óscar Llamosas, qué pasó con la cantidad de préstamos cuya fecha de desembolso vence este año, y de aquellas obras que no llegaron a ejecutarse ni al 40%.

Citó un préstamo para el mejoramiento de caminos vecinales de la Región Oriental que el 5 de diciembre del 2022 vence y que ya no se desembolsará más porque no se cumplió con el calendario. Mencionó que desde el 2018 solo se ejecutó el 42% y que por culpa de ello no se desembolsará US$ 57 millones.

Puntualizó que en esa situación se encuentran otros créditos que vencerán en el 2022 y recordó que algunas obras del 2010 apenas llegaron a una ejecución.

La diputada liberal también cuestionó la falta de gestión del gobierno de Mario Abdo Benítez y de Horacio Cartes y advirtió que US$ 167 millones vencerán en el 2022 y que no se ha llegado a las obras ni a un 40%. Indicó que hay otros casos donde las obras están retrasadas.

Ambos créditos fueron aprobados por casi unanimidad de sus miembros.

Piden parar el endeudamiento

El presidente de la comisión de Cuentas, Control y Ejecución Presupuestaria, Édgar Acosta, mencionó que en la comisión asesora no emitieron dictamen. También pidió parar con el endeudamiento.

Por su parte, la diputada Kattya González (PEN) pidió a la sociedad civil organizada controlar los préstamos que aprueba el Congreso, para que en vez de saldar deudas históricas no se constituyan en un botín político para meter la mano en la lata.

Cuestionó que el contrato de préstamo es cerrado y no se puede modificar, especialmente en el rubro de consultoría. “En las famosas consultorías se come mucho dinero”, indicó la parlamentaria.