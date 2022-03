“Te acostabas con Abdo y pasaste a las carpas de HC”, le dijo Kattya a Nano Galaverna

Una ronda de críticas y cuestionamientos, que bordearon los insultos, se dio este jueves en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados entre Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR-cartista) y Kattya González del PEN. La discusión se dio por las posturas contrapuestas entre los legisladores sobre el cupo de combustibles.

En su intervención Nano Galaverna aludió a Kattya González y la calificó de mentirosa. Cuestionó que esta haga la donación de su cupo de combustible con “bombos y platillos” para tener presencia en los medios de comunicación.

También acusó a la legisladora de “donar” parte de su cupo de carburantes a sus operadores políticos y sin dar nombres, comentó que un dirigente del PEN fue visto cargando combustible con la tarjeta de la diputada.

Lea más: Ex “joyitas” del oficialismo se suman a Honor Colorado

Igualmente, indicó que cuando se sobrepase esta crisis, se deberá reglamentar lo establecido sobre los combustibles para los diputados puesto que muchos se verán afectados, porque vienen del interior del país a cumplir con los mandatos para los que fueron electos en sus departamentos.

En respuesta a las críticas y acusaciones en su contra, tomó la palabra la diputada González. “Pueden venir uno por uno, acá les espero porque no les tengo miedo, porque a diferencia tuya Nano Galaverna, yo no tengo techo de vidrio soy una trabajadora que forjó lo que tiene con el sudor de su frente, he estudiado y no he mamado de las tetas del estado como hiciste vos”, acusó.

Lea más: Bancada de Honor Colorado renuncia a sus cupos de combustible

Posteriormente, le cuestionó su pase al cartismo y lo calificó de mentiroso. “Sos un mentiroso, hasta hace poco te acostabas con Mario Abdo Benítez y hoy pasas a las carpas de HC, no tenes ni siquiera principios ni valores”, enfatizó.

Tras la enérgica intervención de González, Galaverna salió al pasó y señaló que a diferencia de la familia de a diputada, a la suya no se la vinculó con el tráfico de drogas.

Tuvo que intervenir el presidente de la Cámara, Pedro Alliana, para evitar que el debate prosiga y aumente de tono, a pedido de sus colegas que reclamaron que la discusión se estaba saliendo de tema, el subsidio a Petropar.