Diputado Ramírez culpa a su colega Kattya González porque se apuró en presentar el juicio

“No se cumplió el acuerdo. Por eso cuesta construir con algunos colegas, tenés personas como Kattya González que se asumen como los paladines, los únicos capaces de sanear la política. No importa que respetes su lugar, no importa que cumplas el acuerdo, si no lo haces como ella quiere o como ella cree que se debe hacer automáticamente sos el enemigo”, dijo Ramírez.

Acerca de la posición de oficialistas que ayudaron al cartismo a enterrar el juicio político, Ramírez dijo: “Yo respondo a lo que vine exponiendo desde el día uno con respecto a este tema. Las acciones de los colegas son decisiones personales, no puedo ser tan soberbio de intentar explicar las decisiones de otros. Acá lo concreto es que se apuraron en la presentación cuando no se tenían los votos”, cuestionó.

Dijo que tiene varios proyectos de ley en beneficio de la ciudadanía que no va a poner en riesgo por un tema político. “Prefiero respetar la decisión de cada uno sin hacer ningún juicio de valor”, indicó.