UGP: subsidio a combustible “no es una solución de fondo”

El Congreso sancionó ayer el proyecto de ley que subsidia los combustibles de Petropar y ya fue remitido al Poder Ejecutivo, que lo promulgaría, considerando que fue una propuesta que surgió del propio Gobierno. Una vez publicada la normativa, esta tendrá una vigencia de dos meses -con posibilidad de extenderse un mes más- y beneficiará a 228 estaciones del emblema estatal.

El presidente de la UGP, Héctor Cristaldo, señaló esta mañana a ABC Cardinal que el subsidio al combustible no es la solución de fondo a la problemática de los precios de los combustibles, que -según afirmó- es una situación derivada desde el exterior.

Consideró que el subsidio “se vuelve un vicio” y distorsionó el mercado, que -a su criterio- debería por su propia dinámica de oferta y demanda fijar los precios de los combustibles.

Agregó que con esta ley solamente se logra destrabar las protestas contra la suba de los combustibles, que está encabezada principalmente por las asociaciones de camioneros. “Esto solo sirve para que los que están en las calles vuelvan a su casa”, mencionó.

Una solución de fondo

“Hoy es el momento de sentarnos a convocar para plantear una solución de fondo”, agregó y, en ese sentido, indicó que buscarán conversar con los sectores involucrados a fin de “armonizar” el funcionamiento de la economía, centrándose en el principio del libre mercado. No obstante, refirió que “no sé si vamos a tener interlocutores para trabajar”.

El titular de los gremios de la producción también afirmó que tras los 60 días podría haber nuevamente una “explosión”, ya que no existe una solución de fondo y la ley solo serviría para contener las subas durante dos meses. “Si no solucionamos en estos 60 días, no tenemos un mecanismo que nos dé confiabilidad a todos, vamos a tener una explosión”, expresó.

El presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, Ángel Zaracho, anunció que prácticamente ya dejan las movilizaciones a nivel país, luego de la sanción de la normativa en el Congreso.

En otro momento, Cristaldo indicó que la problemática de los precios de los combustibles no solo tiene en cuenta el costo de los fletes, sino también la falta de previsibilidad por “no tener un sistema de stock estratégico y no tener un sistema bien transparente de comercialización y abastecimiento de combustible para un país que depende el 100% del abastecimiento externo”.

Políticos en Petropar

Solamente seis de las 228 estaciones de servicio de Petropar pertenecen a la propia estatal; las demás expendedoras de combustibles son propiedad de políticos y vinculados a estos. Entre ellos figuran Nidia Lorena Cabrera, concejala de Villa Hayes y pareja del diputado cartista Basilio Núñez, que cuenta con una gasolinera de Petropar en Villa Hayes, así como la madre de Tomás “Éver” Rivas, Aida Galila Benítez de Rivas, con una expendedora en Ybycuí.

También será beneficiada por el subsidio la hija de la diputada cartista Del Pilar Medina, Lourdes Paredes Medina, que cuenta con una gasolinera de Petropar en Capiatá, al igual que su hermano Nelson David Paredes Medina, con otro servicentro de la estatal en esta misma ciudad.

Otro de los que serán subsidiados será el padre de la diputada Jazmín Narváez, Cayo Secundino Narváez Duarte. Este posee una estación de Petropar en Fernando de la Mora.

La lista sigue con un pariente de Juan Carlos Baruja, gobernador Paraguarí (cartista), Wilson René Quinteros Baruja; la exgobernadora de Caazapá Celina Roa Vda. De Morel y el exintendente de Hernandarias Blas Leguizamón.