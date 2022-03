Ciudadanos sobreviven con lo poco que tienen debido a la suba de precios

Ayer se dio a conocer que 1.951.020 personas se encuentran en situación de pobreza en Paraguay, lo cual representa el 26,9% de la población. Y la situación está cada vez peor, lamentaron los ciudadanos de muy escasos recursos que habiten en el conocido barrio Santa Ana de Asunción.

Con la suba de combustible, todos los productos de la canasta básica subieron y los ciudadanos de esa zona son independientes, que trabajan en el reciclaje, en la construcción o las conocidas “changas”.

Su único medio de transporte suele ser el motocarro, que es utilizado para transportar las botellas o el elemento que reciclan. “Apenas estamos sobreviviendo, más con esto de que subió hasta lo que tenía que alzarse”, lamentó una de las pobladoras. Contó que en su caso y el de muchos vecinos, en días de lluvia no pueden trabajar ni ganar nada, por lo cual no ingresa dinero a la casa.

En días de trabajo, con suerte ganan G. 50.000 a G. 60.000 por día, un dinero que pocas veces alcanza para cubrir todas las necesidades más básicas. Viven en precarias viviendas construidas con terciadas, chapas y bolsas de hule.

“Cada día sube más, hay que pagar flete, hay que llevar el pan de cada día en la casa. Con suerte, si trabajo de 9:00 a 18:00 saco G. 50.000 por ahí”, contó un reciclador de la zona. Agregó que con eso ya no alcanza para todos los gastos familiares. “Pero qué le vamos a hacer, hay que batallar”, expresó.

Solo sobreviven porque no pagan luz y agua

Una panadera de la zona, contó que subsisten gracias al trabajo de ella y su hijo, ambos realizando productos de panadería. “Y sobrevivimos, solo porque no pagamos agua y luz acá también, o si no, no nos alcanzaba”, dijo.

En ese sentido, resaltó que por día suele recaudar G. 60.000, aproximadamente, con lo cual debe costear muchas necesidades del hogar. “Rovivíma upéareve, más o menos. Siempre oî la necesidad (Sobrevivimos con eso, más o menos. Siempre hay necesidad)”, contó la mujer.