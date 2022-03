El sistema eléctrico paraguayo ya no precisa cambio de hora, dice ANDE

Cuando décadas atrás se estableció el cambio estacional de horario, fue un recurso para aprovechar mejor la luz solar y reducir sustancialmente el consumo de energía eléctrica en horarios de punta de carga; sin embargo, esto ya no sirve actualmente, opinó el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ingeniero Félix Sosa.

Afirmó que la optimización en el uso de la energía de la red eléctrica ya se encuentra atendida en la época de mayor demanda por una normativa establecida por la entidad, por lo que ya no tiene reparos para continuar con los horarios de verano durante el invierno.

Sin embargo, admitió que para modificar esa disposición que se adoptó desde hace varias décadas, se deberá considerar primero cómo afectaría sobre la seguridad ciudadana y el normal inicio de las actividades laborales, comerciales y educativas. “Se debería tener en cuenta el parecer de otras instituciones, como ser Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y otros”, propuso.

Enfatizó que son las autoridades de dichas instituciones quienes deberían manifestar si les conviene o no dejar el sistema de cambio de horarios o que se tenga durante todo el año uno fijo, porque si pudieran verse afectadas. Indicó que esa postura de la ANDE ya se había manifestado en el año 2020, cuando fue requerida por el Congreso Nacional.

“La ANDE ya no tiene problema en continuar el horario de verano en invierno, es decir todo el año. El cambio de horario ya no afecta el sistema eléctrico paraguayo, la reducción es mínima (2% a 2,5%) y con las obras ejecutadas en los últimos tiempos, el cambio de horario ya no es necesario desde el punto de vista del suministro de energía eléctrica”, finalizó.

Origen del cambio de hora

Algunas fuentes señalan que fue Benjamin Franklin quien propuso por primera vez el cambio de hora, pero según un reportaje del sitio elespanol.com, fue en 1895, que un adolescente inglés llamado George Vernon Hudson Hudson, quien redactó una propuesta que la leyó ante la Sociedad Filosófica de Wellington. En ella sugería adelantar el reloj en los meses del verano austral, no una hora, sino dos; según refleja el acta de aquella lectura, publicada en la revista Transactions and Proceedings of the Royal Society of New Zealand. Explica que el objetivo era encajar las horas de trabajo del día en el período de luz y, al utilizar las horas tempranas de la mañana, reducir el excesivo uso de luz artificial.

En nuestro país, el cambio de la hora oficial data de 1972, cuando el gobierno de Alfredo Stroessner, por decreto 28.752 estableció el régimen de cambio de hora, que con el correr de los años fue modificado varias veces. En la era democrática se establecieron cambios con diferentes decretos: número 7.273, del 26 de enero 1999; número 16.530 del 26 de febrero de 2002; número 1.867 del 5 de marzo de 2004; número 3.958 del 14 de febrero de 2010; y el más reciente fue el decreto número 1.264, del 2014.

En 2010, el entonces presidente de la ANDE, Ing. Germán Fatecha, aseguraba que desde el 2011 ya no haría falta prolongar el horario de verano, durante el invierno.