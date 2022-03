Diputados eliminará Parlasur del Código y de las elecciones

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dio el dictamen a favor del proyecto de ley que elimina del Código Electoral Ley N° 834/96 el voto directo de representantes paraguayos ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur).

Conforme a los datos, el proyecto de ley ya tiene aprobación de la Cámara de Senadores. Con la sanción del documento, éste miércoles en sesión ordinaria de Diputados, ésta será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Antecedentes

En marzo del 2019, las diputadas del PEN Kattya González y Norma Camacho presentaron el proyecto de ley para eliminar el voto directo de nuestros “parlasurianos” y encargar la representación del país a senadores y diputados en funciones, como ocurre en los demás socios del bloque. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores, el 15 de abril del 2020 y en Diputados fue sancionado el 16 de junio pasado.

En julio del 2020, el presidente Mario Abdo Benítez promulgó la Ley Nº 6570 que elimina desde el 2023 las elecciones directas de los 18 representantes del Paraguay ante el Parlasur.

La normativa aprueba “el protocolo adicional a protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur”. La ley señala en el artículo 1° que “hasta tanto se realice la elección de los parlamentarios del Mercosur de forma simultánea en todos los Estados partes a través de sufragio directo, universal y secreto de los ciudadanos, el Parlamento del Mercosur funcionará integrado por legisladores de los parlamentos nacionales de los estados partes”

El artículo 4° refiere que los parlamentarios del Mercosur elegidos en forma directa con mandato en curso, continuarán en su función hasta completar su mandato (hasta finales de junio del 2023).

US$ 5 millones al año

El Parlasur, entidad que tiene sede en Montevideo (Uruguay), no tiene incidencia política alguna en la región. Sus decisiones son meramente declarativas y no vinculantes. De acuerdo a datos oficiales, la delegación local tiene alto costo presupuestario de casi US$ 5 millones al año.