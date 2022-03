Subsidio al combustible: “Estamos luchando contra molinos de viento”

El economista Manuel Ferreira aseguró esta mañana que el subsidio a Petropar no es la solución ante la suba del combustible. Resaltó que la medida solo debería beneficiar a los sectores que realmente necesitan, no a toda la población. “Estamos queriendo luchar contra molinos de viento, siendo un país que no produce petróleo y tiene que importar”, observó y agregó que por falta de entendimiento “se están poniendo en riesgo las cuentas públicas”.