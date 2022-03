Inauguran mejoras en INC de Vallemí con miras a aumentar la producción de cemento

“La INC siempre fue prioridad de nuestro gobierno. Lastimosamente tuvimos que redireccionar muchos recursos para hacer frente a la pandemia, la sequía, pero de igual manera no descuidamos la INC porque sabemos que las obras tendrá impacto en la zona norte del país”, dijo el presidente Mario Abdo Benítez durante su llegada a Vallemí.

Manifestó que con estas mejoras lo que se busca desde el Gobierno es poder abastecer la demanda de cemento del país, pues el sector de la construcción reconoce que el cemento de la INC es el mejor y más apreciado por su calidad. Sin embargo, la falta de inversiones pasadas hizo que se tenga que exportar cemento para poder cubrir con toda la demanda”, manifestó Mario Abdo.

La modernización de la INC se realiza luego de 50 años y con eso se busca incrementar el despacho de bolsas de cemento diario que de 8.000 se busca llegar a 12.000 y de esa manera poder cubrir un porcentaje más alto de la demanda.

La inversión total de los equipos fue de 680.000 dólares y el montaje conllevó unos 280 millones de dólares que fueron fondos propios de la Industria Nacional del Cemento (INC).