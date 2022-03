Proyecto de “turismo comercial” fomentará el mercado negro, dice titular de Capasu

“Se debería tratar este jueves (en Senado). Estamos preocupados por el contenido (del proyecto de ley). Hace una diferencia tributaria para unos pocos; para el resto tiene otras reglas del juego”, dijo Sborovsky este martes en conversación con radio ABC Cardinal 730 AM.

El empresario explicó que el proyecto reduce la carga de impuestos a los ciudadanos extranjeros en hasta 30% con la supuesta intención de fomentar las compras en Paraguay en comparación con países vecinos como Argentina y Brasil.

Esto, según el titular de Capasu, lo que realmente generará es una amplia brecha entre los sectores formal e informal, ya que considera que habrá nulo control para aquellos extranjeros que hagan compras en nuestro país, pero que posteriormente pueden volver a vender esos productos al público a un precio más bajo que el que se comercializa con impuestos.

“En la práctica van a encontrar la forma de encontrarle un bypass a los controles (...) Habrá una filtración de productos al mercado interno”, explicó.

En otro momento, precisó que tanto Aduanas como Tributación alertaron sobre las potenciales consecuencias si avanza este proyecto. “Están los dictámenes de Aduanas en donde daba un dictamen negativo sobre la caída de recaudaciones. También Tributación dio un dictamen en donde sí valoriza la caída de las recaudaciones en el régimen de turismo”, argumentó.

Depender menos de vecinos

Sborovsky aseguró también que nuestro país debe depender menos de las compras que hacen los argentinos y los brasileños en nuestro país. “Vamos a depender más de la compra de los vecinos, de Argentina y Brasil en lugar de depender menos (...) Va a favorecer al mercado negro. La diferencia de precios es imposible de atajar”, expresó.

Además, el titular de Capasu recordó que el proyecto fue impulsado a pedido de empresarios de Ciudad del Este y que la iniciativa fue presentada por Georgia “Nani” Arruá, de Patria Querida.

“Algunas empresas de Ciudad del Este y de la frontera plantearon esto. Este proyecto está presentado por la senadora Georgia Arrúa, que es de Ciudad del Este. No quiero pecar y hablar de malas intenciones (...) Lo que digo es que no podemos seguir profundizando un modelo de dependencia de compristas extranjeros. Eso se da por las sucesivas devaluaciones de los países vecinos. No somos tontos, esto viene con filtración de productos al mercado evidentemente”, finalizó Sborovsky.