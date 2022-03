Analizarán remarcar precio del cemento, confirman

VALLEMÍ, Concepción (Aldo Rojas, corresponsal). Ayer a la mañana se realizó la habilitación oficial de los trabajos de optimización de la nueva embolsadora de cemento de la Industria Nacional de Cemento (INC) en la planta de esta localidad, con lo que se estima aumentar la producción. En el marco de la inauguración, el Presidente Mario Abdo Benítez, quien asistió al acto, fue consultado sobre los precios y un eventual aumento.

Abdo Benítez confirmó que el tema será analizado por el Equipo Económico, aunque no dio ninguna cifra sobre cuánto podría subir.

Según la web de INC, hoy la empresa pública vende a sus clientes a G. 48.500 por bolsa el cemento puzolánico (50 k.), G. 50.000 el compuesto (50 k.) y G. 33.000 el de albañilería (40 k.).

En cuanto a la inversión en planta, el Ejecutivo dijo que se podrá incrementar la cantidad de bolsas que son despachadas por día en Vallemí, de cerca de 8.000 bolsas a 12.000. Estas se sumarán a las bolsas que se despachan en planta de Villeta (Central), de cerca de 40.000 unidades por día.

“La INC siempre fue prioridad de nuestro gobierno. Lastimosamente tuvimos que redireccionar muchos recursos para hacer frente a la pandemia y la sequía, pero de igual manera no descuidamos la INC porque sabemos que las obras tendrán un gran impacto en la zona norte del país”, dijo.

Manifestó que con estas mejoras lo que se busca es poder abastecer la demanda de cemento del país. Sin embargo, reconoció que la falta histórica de inversiones hizo que se tenga que importar el producto para poder cubrir los requerimientos, que hoy orillan las 100.000 bolsas por día.

Añadió también que la modernización de la INC se realiza luego de 50 años. La inversión total de los equipos fue de US$ 680.000 dólares y el montaje conllevó unos US$ 280.000.