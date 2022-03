Jueza que benefició al narco Chapaló seguirá suspendida

A través de una nota presentada por el abogado Mílner Chávez, la jueza Ninfa Torres solicitó a la máxima instancia judicial que deje sin efecto la suspensión que soporta desde noviembre del año pasado, por su dudosa actuación en el caso del narcotraficante Chapaló.

Específicamente, la afectada argumenta que supuestamente el sumario se inició con posterioridad al plazo de tres días establecido en la acordada correspondientes a sanciones disciplinarias, motivo por el cual -a su criterio- la medida dictada en noviembre del año pasado debía ser dejada sin efecto.

“Las medidas cautelares de suspensión persisten hasta tanto se resuelvan o desaparezcan los motivos que justificaron el procedimiento sumarial está vigente. Está dentro del plazo previsto por la normativa, entonces considero que no es pertinente el levantamiento de la medida cautelar de suspensión, por lo tanto considero que se debe rechazar”, expresó el ministro Manuel Ramírez Candia, al votar por el rechazo de la petición.

Esta postura fue secundada por el ministro César Garay Zuccolillo y contó con la aprobación de los demás ministros de la Corte Suprema.

JEM estudia caso de jueza que benefició a Chapaló

“Ante los diáfanos, precisos e irrefutables fundamentos que acabamos de escuchar, no debemos perder de vista que esta decisión fue dictada en el mes de noviembre del año pasado y estamos analizando en el mes de marzo, recurso de plazos. Y el artilugio de que no se inició el sumario no afecta en absoluto, como bien ya lo dijo quien me antecedió”, resaltó Garay.

“Esto está en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y se formuló la acusación pertinente según las constancias de la misma solicitante. Entonces, francamente, yo no encuentro ningún asidero para considerar esto viable. No tiene ninguna sustentación ni de hecho ni menos de derecho, de momento esto es inatendible”, agregó el ministro Garay.

Recordemos que Torres fue suspendida sin goce de sueldo tras conocerse que otorgó la prisión domiciliaria al narcotraficante Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló, quien cumple dos condenas: una de 26 años de cárcel por narcotráfico y otra de 3 años de pena privativa de libertad por lavado de dinero.

Actuaria y médico forense también fueron suspendidos

La suspensión fue resuelta por el pleno de la Corte Suprema de Justicia en la sesión ordinaria del 17 de noviembre pasado. En aquella ocasión, los ministros resolvieron suspender sin goce de sueldo además de la magistrada, a la actuaria Nélida Bogado y al médico forense Gustavo Brítez.

Asimismo, a petición del ministro César Garay, se dispuso la apertura de un sumario a los ocho jueces que se inhibieron del caso, para verificar si las causales esgrimidas por los mismos son válidas.

Pese a que la jueza Ninfa Torres otorgó la prisión domiciliaria a Chapaló, finalmente el narco no salió de la cárcel debido a que autoridades del Ministerio de Justicia alertaron a la Corte Suprema de Justicia.

Tras la difusión del caso a través de los distintos medios de comunicación, la misma magistrada retiró el oficio que había remitido a la cárcel, con lo cual se frustró la salida del narcotraficante, que ya había sido sorprendido en una granja vip mau, en San Pedro, en junio del 2019.

Suspensión con el 50% del salario

Posteriormente, la auditoría realizada por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional sobre el caso de Brítez Aranda, a cargo del abogado Rodolfo Heyn, reveló una serie de irregularidades. Una de ellas es que los informes médicos que certificaban las supuestas dolencias del narcotraficante –entre ellas enfermedad pulmonar obstructiva crónica– no contaban con respaldo de estudios médicos.

En diciembre del mismo año, la Corte resolvió -en mayoría- mantener la suspensión de Torres, pero con goce del 50%del sueldo, tras hacer lugar a una reconsideración planteada por la magistrada.