Justicia rápida con Amarilla y Fiscalía “ciega” con Erico Galeano

“Ningún parlamentario puede ser enjuiciado por sus dichos. Este juez es un burro, seccionalero, cartista. Debía rechazar in limine, como se hizo con Esmérita Sánchez (PLRA) y Kattya González (PEN). Eso debía hacer este juez prevaricador, chupamedias y empleado de Cartes”, afirmó ayer la diputada Amarilla sobre el juez Penal de Sentencia N° 21 de la Capital, Darío Javier Báez Ferreira, que pidió su desafuero.

El juez Báez de hecho entre 2010 y 2015 se desempeñó como concejal por el Partido Colorado en la ciudad de Limpio, e incluso aparece en fotos en campaña con el expresidente Horacio Cartes. Este mismo magistrado solicitó el desafuero en base a una querella entablada por la también diputada Cristina Villalba (ANR, cartista), a quién Amarilla recordó las sospechas en su contra de presuntos vínculos con la “narcopolítica”.

La querella fue presentada el pasado 25 de marzo pasado y en menos de cuatro días el magistrado ya remitió el pedido de desafuero con una inusitada rapidez que no se aprecia en casos más graves, como el de diputado Erico Galeano (ANR, cartista), investigado en el marco del operativo “A Ultranza” por la Fiscalía.

En el caso de Galeano, el Ministerio Público abrió investigación el pasado 9 de marzo, y desde entonces no ha habido ningún avance en las pesquisas.

En el caso de Amarilla, además la respalda el artículo 191 de la Carta Magna establece taxativamente que “ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones”.

“No me va a callar ningún juecito de término medio 3, no me va a callar ningún prevaricador; no me va a callar Cristina Villalba, narco; no me va a callar Horacio Cartes, lavador de dinero, narco y contrabandista”, insistió Amarrilla, quien también fue querellada por su otro colega, Nazario Rojas (ANR, cartista).

El líder de la bancada de Honor Colorado en Diputados, Basilio “Bachi” Núñez, al igual que el presidente de la Cámara, Pedro Alliana (ambos cartistas) ya adelantaron que votarían a favor del desafuero, una vez que se plantee ante el pleno.