Subsidio de combustibles a Petropar se activará desde mañana, dice Lichi

El titular de Petropar, Denis Lichi, señaló que el subsidio de los precios del diésel común y la nafta de 93 octanos se comenzará a activar desde mañana viernes, porque la estatal ya está recibiendo productos a precios más elevados desde ayer. Con la aplicación de la subvención, la empresa pública comenzará a comunicar a Hacienda la cantidad de productos vendidos a precios preferenciales, para que el Tesoro le devuelva sus pérdidas por la comercialización de estos carburantes por debajo de los valores del mercado.

El presidente de la empresa pública dijo que si bien comenzaron a vender estos productos a precios más barato desde hace dos semanas, antes de la aprobación de la ley del subsidio, esto se dio porque tenían suficiente stock de carburantes comprados a valores más bajos, además de renunciar a las ganancias. Asimismo, resaltó que la empresa pública dejará de transferir el aporte intergubernamental al Tesoro por vender a menor precio la nafta 93 y el diésel.

Sin embargo, desde mañana, Hacienda contabilizará la cantidad de combustibles comercializados a precio subsidiado y devolverá la diferencia de los valores a Petropar. Se estima que esto le costará US$ 60 millones al fisco.

“A partir del 1 de abril, ya vamos a reportar las ventas a Hacienda con la diferencia de precios. Ya llegó la carga ayer, eso va a estar modificando nuestros costos y desde el 1 de abril nosotros queremos aplicar el subsidio”, explicó Lichi.

Asimismo, el titular de Petropar indicó que la reglamentación de la ley que subvenciona a la estatal ya saldría en la tarde de ayer, pero finalmente esto no ocurrió y se tendría para la fecha.

Limitan combustible a emblemas

Lichi también informó que actualmente están limitando el cupo de combustibles a las estaciones del emblema, a 15.000 litros por día, para evitar la “fuga” de los carburantes subsidiados a gasolineras privadas.

Asimismo, mencionó que además de reducir el cupo de los carburantes que se venden a las gasolineras con el sello de la estatal, prohibieron que se carguen en bidones de gran porte, de manera a evitar que los combustibles subsidiados se “fuguen” a las gasolineras privadas.

“Justamente nosotros ayer hemos decidido en cierta forma permitir un cierto litraje por día nomás, de retiro de las estaciones de servicios. También hemos prohibido que los combustibles sean cargados en bidones, por las denuncias que estamos recibiendo y enviamos un comunicado a todas las estaciones para que ya no vendan en bidones”, expresó.

Agregó: “Damos un cupo a cada una de las estaciones, por ejemplo, la nafta “oikoite” de 93 hasta 15.000 litros por estación y también esa misma cantidad el diésel, eso ya teniendo en cuenta que las ventas en estas estaciones se duplican”, expresó.

Asimismo, indicó que pese a estos controles, no se puede garantizar que no ocurran las “avivadas” con el carburante subvencionado de la estatal. “Se vuelve complicado, no podemos garantizar que no ocurra que alguien venga a retirar litros que acumulen para su uso o que se lleve a otra estación, pero estamos tratando de controlar”, indicó.

Precio de combustibles premium subirán en breve

Por último, Lichi dijo que los precios del diésel premium y la nafta 97 de Petropar, que no serán subsidiados, también estarán aumentando de precio en breve, lo que se analizará este viernes. “Ahora llegó la partida de nafta y también está arribando la carga de diésel y a partir de ahí vamos a actualizar los precios”, indicó, sin precisar desde cuándo se concretaría este aumento.