Promulgan ley que subsidia a Petropar y que costaría hasta US$ 60 millones

El Ejecutivo promulgó ayer la ley con la cual se autoriza a Petropar a vender combustible por debajo de sus precios al público y que el Estado subsidie la diferencia del valor real de la nafta de 93 octanos y del diésel común, en 228 servicentros de la empresa pública.

Una vez publicada la normativa, esta tendrá una duración de dos meses, con posibilidad de ampliación de hasta un mes más, es decir, puede tener una duración máxima de solo tres meses.

El viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Hass, explicó ayer a ABC Cardinal, que este subsidio tendrá un costo de entre 15 a 20 millones de dólares mensuales, pero que esto dependerá de la demanda de los carburantes subvencionados en la estatal.

Si mensualmente se invierte el monto máximo que mencionó el viceministro y si el subsidio se aplica durante los tres meses que se prevé en la normativa, le representaría una erogación de US$ 60 millones al Tesoro.

Según Hass, estos recursos saldrían del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que hoy pagan todas las importadoras de combustibles, a pesar de que esto se sacó de la normativa promulgada ayer. “Probablemente (la financiación del subsidio) salga del Impuesto Selectivo al Consumo, tenemos que ver técnicamente. Así que la propia gente que se está beneficiando hoy con un combustible más barato, es la misma persona que terminará pagando esto el día de mañana, cuando los precios internacionales del petróleo vuelvan a bajar y nos dé un espacio para poder aumentar la base imponible del impuesto”, expresó.

Empero, admitió que la ley como salió “no establece taxativamente de dónde saldrá el dinero” para cubrir el subsidio. “En su momento, cuando se dió esta discusión en el Senado, habíamos propuesto que dentro de uno de los artículos se mencionara de dónde saldrá el dinero, de tal manera a que la gente conozca. Pero hoy dice que saldrá de la Tesorería General”, expresó.

Cuando se le consultó cuánto costará este subsidio al Tesoro, respondió: “Nuestros cálculos son muy iniciales, porque hay que ver cómo se comporta la demanda también, (pero) está entre 15 a 20 millones mensuales por mes, por espacio de dos meses, como la ley establece”.

Hass señaló que el monto de la subvención llegará a esos niveles, en caso de que Petropar triplique sus ventas de combustibles.

Privados todavía no confirman suba

Los emblemas privados todavía no confirmaron si subirán o no los precios de los carburantes, pero siguen colgando mangueras como medida de protesta, ya que el Gobierno no incluyó a todas las importadoras en el subsidio de precios de los carburantes. Los servicentros privados disminuyeron drásticamente sus ventas, mientras que en Petropar hay una larga fila de vehículos que quieren comprar más barato.