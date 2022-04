Petropar quiere activar subsidio desde hoy, pero aún no reglamentan la ley

Petróleos Paraguayos (Petropar) ya quería activar desde hoy el subsidio al precio del diésel común y de la nafta 93, porque ya llegaron al país las nuevas compras de carburantes que realizó la estatal a precios más caros. Sin embargo, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, todavía no firmó el decreto reglamentario para poder aplicar la ley que le permitirá subvencionar los precios a la estatal.

Si bien la empresa pública ya está vendiendo a precios más bajos desde la semana pasada, porque tenía stock adquirido a valores más bajos, además de renunciar a su ganancia y dejar de aportar al Tesoro, la empresa pública ya requerirá de los aportes de Hacienda lo antes posible para seguir vendiendo combustible más barato. Así señaló el martes último el titular de la firma, Denis Lichi.

Además dijo que con la aplicación del subsidio, Petropar comenzará a comunicar a Hacienda la cantidad de productos vendidos a precios preferenciales, para que el Tesoro le devuelva sus pérdidas por la comercialización de estos carburantes por debajo de los valores del mercado. En este caso, el Tesoro contabilizará la cantidad de combustibles comercializados a precio subsidiado y devolverá la diferencia de los valores a Petropar. Se estima que esto le costará US$ 60 millones al fisco, de acuerdo a las estimaciones.

Mientras tanto, no se sabe desde cuándo Petropar activará la subvención, pero sus estaciones de servicio tampoco están dando abasto a la demanda. Ayer, las gasolineras de la estatal nuevamente se abarrotaron de clientes y en algunas zonas el combustible proporcionado no da abasto, según los reportes. Incluso la fila vehicular en las estaciones del emblema ya afectaron al tránsito.

El emblema solo tiene 228 estaciones en todo el país, de los más de 2.500 servicentros que se tienen a nivel nacional. Es más, el combustible subvencionado ni siquiera alcanza al sector del transporte público, cuyo subsidio también se está duplicando para no variar el precio del pasaje a los usuarios.

No quieren socializar el borrador

Este diario viene insistiendo con los representantes del Equipo Económico para que socialicen el decreto reglamentario de la ley que subsidiará los precios a Petropar, pero señalaron que recién se dará a conocer una vez que el presidente firme el documento.

El viceministro de Economía, Iván Hass, señaló ayer que ya no tenían la versión final y que solo queda esperar a que se publique en el portal oficial de la presidencia. En teoría, se debía publicar en horas de la tarde de ayer, pero esto no ocurrió.

Por último, Lichi dijo que los precios del diésel premium y la nafta 97 de Petropar, que no serán subsidiados, también estarán aumentando de precio en breve, lo que se analizará hoy. “Ahora llegó la partida de nafta y también está arribando la carga de diésel y a partir de ahí vamos a actualizar los precios”, indicó, sin precisar desde cuándo se concretaría este aumento.

La cotización internacional del petróleo cerró el día de ayer con US$ 106,49 por barril en el caso del Brent (referencia en el mercado europeo) y el WTI (West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos y del país) con US$ 102,19. Los precios nuevamente volvieron a bajar respecto la semana pasada, luego de que se haya registrado subas de US$ 119,19 y US$ 112,60, respectivamente.

Podrá subsidiar hasta el 30% del valor de compra

Según la normativa promulgada el viernes último, el subsidio a la estatal podrá ser solo hasta el 30% de la estructura de costos de Petropar, lo que significa que la subvención por cada litro de carburante, teniendo en cuenta los precios internacionales actuales, puede llegar hasta G. 2.536 por litro de diésel o nafta común. Esto si Petropar quiere mantener los valores actuales al público. Si se pasa el 30%, la diferencia se trasladará al consumidor final. Además, la normativa que subvenciona a la petrolera solo tendrá una duración máxima de tres meses y si el petróleo no baja en este plazo, tendrá que subir sus precios.