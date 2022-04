Súplica de cadete que denunció tortura: “Mami, por favor, no me hagas volver”

La Defensoría del Pueblo presentó denuncias de maltratos contra cadetes en la Academia Militar (Academil) y el Liceo Militar (Licemil). Uno de los casos es el de una cadete del primera institución que tuvo que renunciar a la carrera castrense debido a que ya no podía aguantar las torturas que padecía.

El comandante de la dirección de la Academil, César Arístides Caballero García, brindó el miércoles último una conferencia de prensa y desmintió las acusaciones de tortura.

La madre de la cadete presuntamente torturada, Marcela López, habló esta mañana con ABC Cardinal y manifestó su indignación por las declaraciones de Caballero. Señaló que junto a su hija recurrieron a dicho comandante luego del primer episodio de maltrato físico que padeció la joven militar.

De acuerdo a la denuncia, la cadete había recibido un golpe por parte de una superior, lo cual la dejó inconsciente, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital Militar. “Ella le dijo (a Caballero): ‘señor ya no aguanto más, me trata mal fulana’. Le dio nombre y apellido de quién recibió el golpe, que fue lo que le dejó inconsciente”, declaró.

“Mami, por favor no me hagas volver”

Acotó que su hija fue trasladada al centro asistencial en dos ocasiones, siendo la primera vez el 19 de febrero, cuando la hallaron inconsciente, y la segunda, el 28 del mismo mes. Tras el último episodio de maltratro, la joven suplicó no volver a la Academil y decidieron que abandonaba la carrera. “La segunda vez nosotros decidimos que ella no iba a volver y ella mismo dijo: ‘mami, por favor no me hagas volver’”, sostuvo.

López, en otro momento, lamentó que desde la institución militar quisieron tratar a su hija como una paciente que sufría solamente “estrés por problemas familiares”.

Incluso, comentó que “le hicieron firmar un documento en donde ella se retira de forma particular, por problemas familiares”. Además, indicó que solamente por insistencia de la familia lograron que tras la segunda hospitalización hagan constar en el expediente médico que la cadete “no respondía a estímulo” cuando fue intervenida.

También la madre comentó que todas las cadetes “tiene algo que decir”, pero comentó que ninguna se anima porque cuando decidieron apoyar a su hija por lo maltratos sufrieron “castigos” por parte de los superiores.