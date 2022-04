Petropar define el lunes cuánto y cuándo subirán los precios de combustibles no subsidiados

Petropar deberá reajustar los precios de los combustibles que no son subsidiados, al igual que los emblemas privados, informó ayer el titular de la estatal, Denis Lichi. “El lunes tengo reunión con el comité de abastecimiento y también estudio de los costos. Ahí se definirá cuánto subirán los precios de los combustibles no subsidiados”, dijo.

La petrolera del Estado subsidiará los precios de la nafta de 93 octanos y el diésel tipo III común, medida aprobada con la ley N° 6900/2022, promulgada la semana pasada y que ya tiene decreto reglamentario para su aplicación.

Según los datos, solo los combustibles subsidiados podrían mantener sus precios (diésel y nafta 93) en la petrolera pública, al menos por ahora. Empero, la no variación de los valores de estos carburantes también dependerá de la cotización internacional del crudo.

Según la ley N° 6900/2022, el subsidio a la estatal podrá ser solo hasta el 30% de la estructura de costos de Petropar, lo que significa que la subvención por cada litro de carburante, teniendo en cuenta los precios internacionales actuales, puede llegar hasta G. 2.536 por litro de diésel o nafta común. Esto si Petropar quiere mantener los valores actuales al público. Si se pasa el 30%, la diferencia se trasladará al consumidor final.

Además, la normativa que subvenciona a la petrolera tendrá una duración máxima de tres meses y si el petróleo no baja en este plazo, tendrá que subir sus precios igual que los privados. La duración del subsidio, por lo pronto, es de dos meses, según el decreto reglamentario de la ley.

Precio del crudo bajó

La cotización internacional del petróleo cerró esta semana con US$ 104,37 por barril en el caso del Brent (referencia en el mercado europeo) y el WTI (West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos y del país) con US$ 99,42. Los precios nuevamente volvieron a bajar respecto la semana pasada, luego de que se haya registrado subas de US$ 119,19 y US$ 112,60, respectivamente.