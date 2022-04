Ciudadanía rechaza que los cartistas se burlen del luto en La Colmena

“HC asesino”; “Santi Títere”; “HC Narco HDP”; “Santi Put...” fueron algunas de las frases grafiteadas en el mercado Municipal de La Colmena en la madrugada de ayer.

Esto sirvió para que el cartismo finalmente desistiera de su intento de provocación en la ciudad donde está enterrado Rodrigo Quintana.

La indignación se desató desde el miércoles último cuando Honor Colorado, movimiento del expresidente Horacio Cartes, anunciara un mitin encabezado por la dupla Santiago Peña y Pedro Alliana para el 1 de abril en la citada ciudad en el marco de la gira departamental.

La molestia empeoró cuando tribunales confirmaron condenas a manifestantes del PLRA por la quema del Congreso y un juzgado liberara al único policía preso por la muerte de Quintana.

Dicha gira en Paraguarí fue organizada por el gobernador y precandidato a senador Juan Carlos Baruja y la intendenta de Sapucái, Norma Zárate de Monges, quien es candidata a gobernadora. Esta última estuvo acompañada por su esposo, el senador colorado pro enmienda Juan Darío Monges, y también participó en la gira el exsenador pro enmienda Julio César Velázquez.

El acto cartista en La Colmena debía realizarse el mismo día del quinto aniversario de la muerte de Rodrigo Quintana, joven liberal asesinado por policías dentro del PLRA en la madrugada del 1 de abril de 2017 tras las protestas contra la enmienda mau.

Pero tras el repudio ciudadano a la provocación, el cartismo postergó el encuentro para ayer. Sin embargo, los organizadores volvieron a suspender el evento ante versiones de ser recibidos por un “comité de bienvenida” encabezado por liberales de la zona. Sin embargo, sí se realizó la entrega de semillas que se pensaba politizar.

A esto se sumó que el mercado municipal, lugar entregado para el evento por el intendente Sergio Ramón Galeano (ANR, cartista), amaneciera con grafitis alusivos a Horacio Cartes y Santi Peña con los mensajes citados anteriormente.

“Agradecido con los líderes y todas las personas que nos acompañaron en nuestro recorrido por el Departamento de Paraguarí. Fuerte abrazo para todos”, publicó en su Twitter el diputado y aspirante a vicepresidente del cartismo Pedro Alliana, cerrando la gira departamental sin pasar por La Colmena.

Hace cinco años hubo asueto

Se cumplen hoy cinco años de la manifestación de repudio a Horacio Cartes más grande tras la quema del Congreso y el atraco al PLRA. En La Colmena se declaraba tres días de asueto y luto. Ese mismo día, HC convocó al “diálogo” a la oposición mientras los seccionaleros atacaban a medios de prensa y periodistas por “instigar” las protestas.

HC aloja a los políticos con “prontuarios”

El cartismo recurrió a cuestionados políticos para ganar las elecciones internas en Paraguarí el 18 de diciembre de 2022.

La reelecta intendenta de Sapucái, Norma Zárate de Monges (ANR, cartista), casi duplicó su patrimonio en cuestión de cuatro meses, según la Contraloría. Su esposo, el senador Juan Darío Monges, salió brevemente del cartismo, militó en el oficialismo por unos meses y retornó con el patrón.

Julio César Velázquez es recordado tristemente por presidir el 31 de marzo del 2017 la sesión irregular del Senado para aprobar la enmienda mau. Logró un crecimiento patrimonial del 332% en 15 años en la función pública.

Clemente Barrios por su parte fue diputado por Paraguarí y líder de la bancada cartista. Solía reivindicar la dictadura de Stroessner y defendió a Óscar González Daher cuando fue imputado por el caso audios. Constantemente intenta que su hijo, Maximiliano Barrios, gane algún cargo electivo o municipal.

El gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja (ANR, cartista), es otro que recurrió a la práctica de entregar los fondos de emergencia a ONG integrada por personas vinculadas a su entorno.

No acudieron, pero politizaron el acto

LA COLMENA (Emilce Ramírez, corresponsal). Productores de los distritos de Caballero, Ybytymí y Ybycuí denunciaron ayer que el acto de entrega de semillas en este distrito de Paraguarí fue politizado en el marco de la gira de candidatos cartistas en el departamento.

Indicaron que se utilizaron recursos de la Gobernación de unos G. 100 millones para comprar 300 frascos de simientes para la misma cantidad de productores.

Señalaron que a cambio, los organizadores solicitaron a los productores realizar el “cambio en el poder” eligiendo a la dupla cartista de Santiago Peña y Pedro Alliana; como senador a Juan Carlos Baruja y como candidata a gobernadora, Norma Zárate de Monges, esposa del senador Juan Monges.

Peña y Alliana decidieron no participar de dicho acto porque tenían conocimiento de que un grupo de liberales iba a incidentar la reunión.

La integrante del Comité Productores y Amas de Casa del distrito de Caballero Jorgelina Velázquez de Alcaraz denunció que ella y otras 30 personas integran el comité y forman parte de la Asociación Interdistrital de Productores. Dijo que fueron conminados por su presidente José Tomás Curtido, a que si no participaban del encuentro no les iba a llegar las semillas. Además sostuvo que se exponen a pagar una multa de G. 50.000 según el estatuto contra los que no van a la convocatoria.

Manifestó que es indignante porque se politizan los recursos de la Gobernación, que son de los agricultores de los diferentes partidos políticos. Además “nosotros fuimos convocados como productores y vinimos a encontrarnos con bandera roja, y al son de la polca Colorado y pidiendo voto a cambio de entrega de semillas e insumos”, cuestionó.

Dijo que no sabe si al final le van a entregar las semillas porque fue un acto político, pero si no le alcanza tampoco le va afectar porque para eso trabaja, si total ya “nos jodió utilizando una vez más a los productores”, afirmó.