Habilitan autocajas y regalan vaso Stanley para incentivar trámite de licencia de conducir

La Municipalidad de San Lorenzo habilita cuatro cajas en la ciclovía de San Lorenzo para el trámite de licencias de conducir. El horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 y los días sábado y domingo de 07:00 a 12:00.

Los trámites que se pueden realizar son la revalidación, que ahora es la pegatina de un sticker, como también la renovación, cambio de categoría, o bien la expedición de un nuevo carnet de licencia de conducir por casos de extravíos, que se tramita llevando un comprobante de denuncia por extravío.

Lea más: Masiva concurrencia para poner al día la licencia de conducir

El trámite para realizar por primera vez la expedición de la licencia de conducir consiste en el pago del examen psicotécnico, que se realiza en la comuna y que tiene un costo de G. 80.000 para conductores de vehículos particulares y a conductores de motocicletas G. 60.000.

La persona interesada, además, debe llevar un comprobante de tipificación sanguínea, y llevar un certificado de vida y residencia en caso de que la persona que realiza el trámite no figure en la base de datos de la Opaci. El requisito más importante es que el solicitante sea mayor de edad.

Por otro lado, la revalidación el procedimiento es el pago del examen psicotécnico de vista y oído que tiene un costo de G. 40.000 y adjuntar a la solicitud una copia de Cédula de Identidad Civil.

Para el cambio de categoría, se debe adjuntar el examen psicotécnico. El costo varía de acuerdo a las categorías, para el profesional B es G. 150mil, B superior es G. 250mil, profesional A G. 300mil, profesional A superior G. 350 mil, y profesional C G. 150 mil.

Lea más: En Luque para evitar multa habilitarán caja móvil en las calles para revalidación de licencias

Los costos

En todas las categorías el trámite tiene un costo inferior cuando la expedición es por primera vez. En el caso de registro particular el costo es de G. 53.600, para profesional A, A superior, B, B superior, y C tiene un costo de G. 60.500, para los motociclistas el costo es de G. 51.800, y para los extranjeros el costo de G. 53.600.

La perforación del registro tiene un costo de G. 29.600 para vehículos particulares, para las motocicletas G. 27.800, para los profesionales A, A superior, B, b superior, y C es de G. 31.000. La renovación del carnet de conducción para particulares es G. 52.600, motocicleta G, 50.800 y profesional A, A superior, B, B superior, y C, G. 60.500. En cuanto a los duplicados el costo para los particulares es G. 50.000, motociclista G. 50.000, y profesional A, A superior, B, B superior, y C G. 55.500.