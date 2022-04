Sin rastros de ONG que recibió más de G. 3.749 millones de Gobernación

Una comitiva fiscal, con acompañamiento de funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), realizó el jueves último una serie de allanamientos en el marco de la investigación sobre el presunto mal uso de los G. 12.764 millones (US$ 2.000.000) por parte de la Gobernación del Guairá, a cargo del cartista Juan Carlos Vera Báez. Los intervinientes incautaron documentos de la institución departamental y verificaron las obras supuestamente realizadas con el dinero público.

Lea más: Gobernaciones hicieron festín con los fondos de emergencia

La intención de la comitiva igualmente era de confiscar documentación de una de las ONG beneficiadas con los recursos. Sin embargo, para sorpresa, no se encontró a la entidad “sin fines de lucro” que recibió G. 3.749 millones de los fondos, confirmó el fiscal anticorrupción Silvio Corbeta.

El agente del Ministerio Público detalló al portal PDS Digital que la ONG buscada era el Consejo de Emergencia Departamental, presidido por Carlos Augusto Ramos Ruiz Díaz. “No logramos ubicar las direcciones que teníamos. Presumimos que esta comisión, cuando no se encuentra el lugar, efectivamente no existe”, señaló.

Lea más: Allanamientos en Guairá: “Debemos verificar si hubo perjuicio patrimonial”, dice fiscala

Corbeta indicó que igualmente contactaron con el representante legal, Ramos Ruiz Díaz, pero el mismo no se presentó y no quiso dar mayores explicaciones. “Lo llamamos y nos dijo que estaba viajando hacia Paraguarí. Le pedimos que vuelva, prometió venir, pero no lo hizo”, declaró.

El fiscal señaló que la comitiva preguntó casa por casa sobre la comisión y su representante, pero nadie lo conocía.

Funcionario de la institución

Carlos Augusto Ramos Ruiz Díaz, que aparece como el presidente del Consejo de Emergencia Departamental, es funcionario de la Gobernación del Guairá desde el año 2019. Según la planilla de la Secretaría de la Función Pública (SFP), actualmente ocupa el cargo de asesor de gabinete con un salario mensual de G. 4.500.000.

Al momento de conformar la ONG, Ramos Ruiz Díaz estaba en la Secretaría de Acción Social de la gobernación, con un sueldo de G. 2.500.000 mensuales. Un punto llamativo es que cuando se creó el consejo, el mencionado firmó el acta y utilizó su sello de empleado gubernamental.

Creado en plena pandemia

El Consejo de Emergencia Departamental aparece como creado el 6 de marzo de 2020, un día antes de la confirmación del primer caso de covid en nuestro país. El acta N° 1 dice que nace con el fin de realizar actividades de bien común, proyectos y ejecutar acciones dentro del Dpto. del Guairá, colaborando con el bienestar de los ciudadanos más vulnerables para mejorar su calidad de vida. La comisión debía tener una duración de 10 meses.

Protesorero y titular

El Consejo de Emergencia Departamental tiene como miembro a otro ahora exfuncionario de la Gobernación del Guairá, según evidencia el acta de constitución y reconocimiento firmado por el jefe departamental, el cartista Juan Carlos Vera Báez.

Se trata de Aarón Mizraym Menzel que aparece como protesorero de la ONG. El joven figuraba hasta diciembre del año pasado como fiscalizador de entrega de kits de almuerzo escolar de la institución departamental, de acuerdo a la planilla de la SFP. Su salario era de G. 500.000 mensuales.

Lea más: Fiscalía incautó documentos de la Gobernación de Guairá

Un punto llamativo es que Menzel también aparece como titular de otra comisión beneficiada por la gobernación con dinero público. Es la Comisión de Fomento y Desarrollo San José, que recibió más de G. 614 millones, para la construcción de empedrados en los distritos de Itapé y San Salvador, según la rendición de cuentas de la institución.