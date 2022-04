Ultimátum de Municipalidad de Asunción a ministerios, Essap y otros entes estatales por millonarias deudas

Federico Mora, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, informó en conversación con ABC Cardinal este lunes que lo que buscan son tres cosas: usar el dinero de la deuda para mejorar el servicio de recolección de basuras, llevar adelante más obras en la ciudad y un mejor despliegue de la Policía Municipal de Tránsito.

“Queremos recuperar esa deuda, que se pongan al día en los próximos 30 días, que presenten un plan de pagos condicionando ese pago a la prestación de los servicios”, aseguró Mora. De hecho, hubo una conferencia de prensa esta mañana donde se adelantó este apriete a los morosos.

Las deudas

Entidad Deuda Ministerio de Defensa G. 68.435.062.090 Ministerio de Salud Pública G. 16.657.266.900 Ministerio de Educación G. 11.248.772.000 Universidad Nacional de Asunción G. 4.337.642.900 Essap G. 3.060.865.300 Ministerio de Urbanismo y Hábitat G. 2.090.072.700 Ministerio de Agricultura y Ganadería G. 1.570.902.900 Ferrocarriles del Paraguay SA G. 2.024.986.900 Ministerio del Interior G. 8.408.365.000

Mora hizo un énfasis especial en la Essap, que tiene una deuda por recolección de desechos por G. 3.000 millones. “Ellos tienen tres meses de retraso, casi cuatro. No han cumplido”, lamentó el jefe de Gabinete, quien pidió como resarcimiento la reparación de algunas avenidas de la ciudad, como Artigas.

“Nos cansamos de tener mesas de trabajo con Essap, participamos de al menos cuatro mesas. Prometen, pero eso no se refleja. Ellos tienen un plan de cambio de 100 kilómetros de cañerías. Todos los frentes que abrieron no han cerrado; tenemos toda la maquinaria pero no podemos entrar”, agregó.

Mora manifestó también que la situación de mora es “insostenible”. “Desde la fecha vamos a empezar a regular el servicio de recolección en estas instituciones para que sepan que estamos hablando en serio. Eso solo por recolección de basura, es servicio ya prestado”, indicó.

Finalmente, aseguró que gran parte de los contribuyente están “subsidiando al Estado”, dado que el servicio de recolección ya se prestó. “Vamos a priorizar a los contribuyentes”, concluyó.