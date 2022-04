Fondo de estabilización de combustibles: transferencia de subsidio será entregada a importadores

En contacto con ABC 730 AM, Orué confesó que en el mercado local se estaban generando molestias e inconvenientes tanto para los que venden como para los que compran los hidrocarburos. Debido a que se aprobó que la única opción para abastecer al país a bajo costo sean los emblemas Petropar, se dieron dos fenómenos.

El primero: que los conductores se abarrotaban en el surtidor nacional; el segundo: que los emblemas privados empezaron a tener una reducción en sus ventas del 70%.

El subsecretario de Estado comentó que desde ayer se venía consolidando este nueva ley que ya será tratada en las próximas horas. Sostuvo que el Gobierno se reunió ayer con senadores y con el sector privado, que de esta manera será incluido en el régimen del subsidio del Estado para atajar la disparada de precios.

Resaltó que en varios países del mundo y de la región se observa un desabastecimiento de los combustibles.

El préstamo sería abonado a las importadoras vía Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). Durante 60 días se tendrá un préstamo de US$ 100 millones, de acuerdo a lo que indica la propuesta del proyecto de ley.

Lea más: Petropar también podría subir precio del diésel subsidiado, según Lichi

Para que no existan importadores avivados, Orué remarcó que no porque haya un subsidio estas firmas van a traer los productos en mayor cantidad del promedio habitual. Lo que se hará, según expresó, es tener en cuenta la cantidad que regularmente importan en 12 meses. “Si traía 30 millones de litros por mes, no puede ahora traer más”, recalcó el vocero estatal.

La transferencia será directa a los importadores y el fondo estará blindado, aseguró Orué. El primer proyecto de ley indicaba que el préstamo provendría de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Lea más: Claves pra entender el proyecto de subsidio a combustibles

Suspender o eliminar el ISC no es suficiente, dicen desde el Gobierno

El viceministro fue consultado si como opción para abaratar los precios podría servir suspender o eliminar temporalmente el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Orué manifestó que no iba a alcanzar, pues el diésel solo podría bajar en G. 450 y eso no iba a satisfacer a las partes ni a los usuarios.

Lea más: Ejecutivo reglamenta criticada ley que subsidia a Petropar y prevé sanciones a operadores