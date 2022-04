Petropar también podría subir precio del diésel subsidiado, según Lichi

El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Denis Lichi, informó ayer que el precio del diésel común podría registrar un pequeño aumento en los próximos días, porque la estatal ya estaría sobrepasando el límite que permite la subvención de este combustible. En tanto, la nafta de 93 octanos (intermedia), también subsidiada, no registraría variaciones de sus valores.

Lea más: Varios servicentros de políticos se beneficiarán con subsidio a Petropar, tras sanción de proyecto de ley

“Es muy fino lo que puede subir el diésel tipo III, pero a la nafta 93 no le va a alcanzar todavía (un aumento). Pero el diésel común tengo entendido que sí va a subir. Mañana (por hoy) creo que ya vamos a definir todo”, expresó.

Según la ley N° 6900/2022, el subsidio del precio del gasoil común y la nafta 93 solo podrá ser hasta el 30% de la estructura de costos de Petropar, lo que con los precios de los carburantes de marzo (que recién ahora están llegando al país) ya estaría sobrepasando dicho porcentaje. Justamente, si se pasa este 30% de subsidio que permite la normativa, la diferencia se debe trasladar al consumidor final.

“Una vez que tengamos todo definido vamos a mostrar eso al ministro de Hacienda, que tiene que validar también. Hoy ya tenemos un reglamento que más o menos nos marca la pauta de cómo vamos a hacer”, expresó.

Al mismo tiempo, señaló que este posible aumento se debe a que ya están llegando al país los carburantes que fueron adquiridos a precio de la segunda quincena de marzo, donde ya se puede notar un importante aumento de los precios internacionales.

Lea más: Ejecutivo reglamenta criticada ley que subsidia a Petropar y prevé sanciones a operadores

Combustibles no subsidiados subirán de precio

Lichi también confirmó que aumentarán los precios de la nafta súper y el diésel premium de la estatal, cuyos precios no fueron subsidiados. En este caso, señaló que siguen analizando cuánto será la suba y que esto se daría a partir de esta semana, aunque aún no tienen una fecha, señaló. “Los combustibles no subsidiados van a subir de precio, pero no sabemos todavía cuándo ni cuánto”, expresó y resaltó: “creo que esta semana ya se debe reajustar”. Sin embargo, no quiso aventurarse a dar una cifra de cuánto será la suba.

“Realmente, lo que entra ahora de combustible es lo que compramos a precios de la segunda quincena de marzo. La tarifa que tomamos o el precio que se fija es uno quincenal y ahora recién impacta en nuestro precio promedio del producto, que fue un valor de la segunda quincena de marzo”, insistió Lichi.

Lea más: Petropar: “No hay posibilidad de ampliar cupo de combustible a empresas del transporte público”

Reportarán a Hacienda en la quincena de este mes

Según el decreto reglamentario, Petropar debe remitir a Hacienda el volumen total de los combustibles subsidiados que se vendan en los servicentros de Petropar, para que esta institución pueda devolver las pérdidas que tenga la empresa pública por comercializar combustible por debajo de los valores del mercado.

La cartera fiscal y Petropar deberán suscribir convenios para la reposición mensual de los recursos financieros de la estatal que se verán afectados. El Tesoro reglamentará los procedimientos de registración contable y presupuestario y realizará las adecuaciones para la implementación de los pagos.

Lichi indicó que informarán la primera tanda desde la quincena de este mes y que el reporte abarcará desde el 1 de abril. “En la quincena de abril estaría enviando nuestras ventas a Hacienda. El precio se hace quincenal. Entonces nosotros, todo lo que despachamos en esos 15 días, le vamos a estar enviando a Hacienda con la cotización de esa quincena”, expresó el funcionario.

Lea más: El petróleo de Texas sube un 4 % y se sitúa en 103,28 dólares el barril

Precio del crudo otra vez sube

La cotización del petróleo cerró la semana pasada con US$ 104,37 por barril en el caso del Brent (referencia en el mercado europeo) y el WTI (West Texas Intermediate, de alusión en Estados Unidos y del país) con US$ 99,42. Los precios nuevamente volvieron a subir ayer en US$ 107,53 y US$ 103,28, respectivamente. Según los reportes, las peticiones de nuevas sanciones contra Rusia, tras el descubrimiento de civiles muertos en la ciudad de Bucha, ha vuelto a despertar el miedo a que estas puedan ir dirigidas contra el petróleo.