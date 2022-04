El TSJE rechaza cambiar de fecha las elecciones debido a la final del Mundial, dice senador

Previo a la sesión ordinaria del Senado, Salomón dijo consultó con miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y le expresaron su desacuerdo con el proyecto de ley que tuvo media sanción ayer en la Cámara de Diputados.

El parlamentario oficialista dijo que la institución argumentó que esto traería “un montón de problemas” y que “ya no queda tiempo” para modificar el calendario electoral. A esto se suma que el lunes se realiza el lanzamiento oficial de la convocatoria a elecciones, lo que bloquea las leyes y el cronograma vigente.

Dijo además que el titular del TSJE, Jaime Bestard (ANR, cartista), le dijo que también están en contra de habilitar los sábados para hacer las elecciones y declararlos sean feriados, ya que reduce la jornada laboral del país.

Manifestó además que el proyecto no llegó en la fecha a la Cámara de Senadores y por lo tanto ya no puede tratarse ya que el Senado no sesionará la próxima semana y la convocatoria del TSJE se hace este lunes.

Finalmente rechazó que la final del Mundial afecte negativamente al voto independiente y beneficie al voto duro colorado. Indicó que el partido final iniciará al medio día y la ciudadanía tendrá tiempo de sobra de mañana y tarde para sufragar.

Sesión no lo trata

Durante la sesión ordinaria, el senador Stephan Rasmussen (PPQ) pidió tratar el proyecto pero los senadores cartistas Silvio Ovelar y Juan Darío Monges se opusieron. La moción no tuvo votos necesarios para tratar el proyecto en sesión extraordinaria y de esta manera se cierra cualquier posibilidad.