Las chipas más raras que conocimos gracias al chipa apo de Semana Santa

Anteriormente los ingredientes se producían en la casa y con la urbanización eso se fue complicando. Actualmente existen varias chiperías y panaderías que ofrecen la masa fresca para moldear la chipa y luego meterla al horno o al tradicional tatakua que le da un sabor incomparable. La tradición se mantiene, los niños se divierten preparando sus propias chipas y es en medio de ese juego que la imaginación y la destreza nos muestran chipas dignas de ser recordadas y otras que tal vez quisiéramos olvidar.

Algunas de las formas tradicionales que ya conocemos son la chipa argolla, palomita, jakare, chipa piru, karumbe, entre otras. Entre los ingredientes se encuentran el queso, huevo y almidón, aunque muchas familias mantienen la tradición de la chipa avati, elaborada con la harina de maíz.

Existen años temáticos y sin dudas el 2020 y el 2021 estuvieron marcados por la pandemia de coronavirus y la cuarentena, que quedó atrás; es por eso que las chipas más raras de estos últimos años tienen relación con el virus. Pero los tipos de chipa van más allá de las noticias y personalidades; pasan por la pasión del fútbol y otros deportes, así como por el amor y la política.

Chipa sobre temas actuales

La “corona chipa” ocupó mucho espacio en las diferentes redes sociales. Era innegable tema de conversación durante la pandemia y muchos la inmortalizaron al fotografiarla.

Chipa sobre personalidades del momento

Otra llamativa y que tal vez queramos olvidarla pero no podemos es la “Mazzo chipa”, en referencia al entonces ministro de Salud Julio Mazzoleni, cuya figura cobró notoriedad debido a que tuiteaba las cifras de enfermos cada día. No tenemos imágenes del alimento cocinado, pero si salió como el ministro lo más seguro es que no salió cruda, sino bien quemada.

La chipa futbolera

La chipa y el fútbol están tan ligados que sobrepasa la barrera de su consumo en escenarios deportivos. Los fanáticos de los clubes también aprovechan para hacer alusión a su club preferido.

Chipa serie de TV

Muchos disfrutan de la Semana Santa viendo sus series favoritas, pero no impide que se puedan tomar unas horas para la elaboración de la chipa con la forma de sus personajes favoritos.

Chipa F1

Así como el fútbol, el automovilismo tiene sus millones de seguidores que cada vez que pueden demostrar la pasión por el deporte tuerca lo hacen hasta con la comida.

Chipa enamorado

Una forma de declarar el amor suele ser por medio de una buena comida. La chipa de corazón es una de las más comunes, después de las formas tradicionales. Algunos las hacen de la misma forma que la argolla y otros bien rellenas de queso y amor.

Chipa chupamedias

Los políticos tienen una gran capacidad de rodearse de personas que se comportan como cortesanos para tratar de quedar bien con el poderoso de turno, así nace la chipa chupamedias. Y sí, algunas causan indigestión.