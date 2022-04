PMT no quiere multar a concejala que sesionó mientras conducía, dice la propia edil

“Me presenté ante la PMT para enmendar mi error, me puse a disposición y peticioné que se me aplique la multa correspondiente”, informó la concejala Jazmín Galeano (PEN), hoy, a través de su cuenta de Twitter. “Los oficiales mencionaron que no sería posible (la multa) ya que nuestra ordenanza establece que un inspector debe de constatar y labrar el acta in situ a modo de generar la boleta de infracción”, dijo. La edil participó de manera virtual, a través de su celular, de la sesión de la Junta Municipal el miércoles pasado, mientras conducía.

La legisladora, cuyo trabajo tiene relación directa con las ordenanzas, desconoce las normativas vigentes. Si bien la ordenanza 479/10, del “Reglamento General de Tránsito”, dicta que para que una multa sea efectiva, los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) deben constatar el hecho, la ordenanza 216/19 estipula la utilización de medios tecnológicos para realizar cualquier denuncia.

En el 2019, los concejales aprobaron esta ordenanza, que partió de la intención que se tenía de poder denunciar quemas y otros a través de fotografías y videos, pero que finalmente fue redactada amplificando la utilización de los medios para denunciar cualquier “falta ocurrida dentro del municipio”.

Lea más: Elecciones Municipales 2021: Estos serán los concejales de Asunción

Incluso, para corroborar que se esté cumpliendo con la normativa, llamamos a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Municipalidad de Asunción, en donde se realizan las denuncias, y nos indicaron que el número de Whats App 0986 128 777 está habilitado para enviar las fotografías y videos de cualquier falta municipal, incluyendo las de tránsito.

La concejala demostró con su publicación que desconoce el funcionamiento de la Municipalidad y las ordenanza vigentes, además de no respetar las normativas de tránsito. Según la ordenanza 479/10, en su artículo 91, inciso J, está prohibido “durante la conducción, distraer la atención en cualquier otra actividad que no fuera la propia y exclusiva de conducir”. Su inobservancia constituye una falta gravísima, que actualmente significa el pago de una multa de G. 968.561.

Asimismo, la edil también en su descargo acusó a los medios de recibir un pago por denunciarla y alegó que está siendo perseguida por terceros. “También, soy humana y me equivoco, y de errores uno aprende; sino mejora. Entre paréntesis; a los medios pagados: comuniquen con la verdad. Y a quien les paga por perseguirme; dejen bien en claro que yo no voy a dejar de trabajar por la transparencia cualquiera sea la dependencia de la Municipalidad, pese a sus presiones. Gracias a todos, y seguimos trabajando”, afirmó.

“No llegué tarde”

Jazmín Galeano afirmó que no llegó tarde a la sesión, ya que había prendido su teléfono y estuvo de manera virtual. La convocatoria a la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Asunción era para las 9:00 del miércoles. Empezó casi media hora tarde. Aún así, la edil Galeano no llegó a tiempo a la sala y se dispuso a conectarse desde el celular mientras conducía. Los concejales ganan más de G. 20 millones y sesionan ordinariamente una vez a la semana.

Después de la reunión de la Comisión de Recursos Naturales, me presenté ante la PMT para enmendar mi error, me puse a disposición y peticione que se me aplique la multa correspondiente.



Los oficiales mencionaron que no sería posible ya que nuestra ordenanza establece que pic.twitter.com/dxbFqbQk7N — Jaz Galeano Sapena (@jazgaleanopy) April 8, 2022

“NO llegue tarde, desde las 9 am estuve presente de manera virtual. Siempre haré todo lo que pueda por brindar un buen trabajo en la banca que ocupo, porque ese lugar les debo a ustedes y no quiero fallar su confianza”, publicó la edil.

Lea más: Quieren ser concejales, pero no respetan ley ni ordenanza

Como se puede ver en el video transmitido por la Junta Municipal, en el minuto 56:28, la concejala aparece en pantalla para una votación, mientras conduce. No contenta con la infracción que está cometiendo, incluso pide la palabra y mociona durante la sesión, mientras mira al frente, porque sigue manejando. Apenas puede sostener el celular, ya que debe maniobrar. Luego sigue hablando durante la sesión, sin prestar mucha atención, faltando el respeto a todos sus colegas, que sí están presentes.

Al minuto 59:02, Galeano llega finalmente a la sala de sesiones de la Junta. Lo hace una hora después de la convocatoria. Mientras sus compañeros están votando, ella llega sonriente y se dispone a colocarse en su banca.