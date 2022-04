Subsidio a combustibles: no hubo quorum y proyecto sigue pendiente

Solo 39 diputados estuvieron presentes este viernes para la sesión extraordinaria en la Cámara Baja, convocada para las 07:00, en que debía tratarse el proyecto de ley para la creación de un fondo de estabilización, que en realidad es un subsidio para combustibles tanto para el sector público como privado. Este plan requiere la aprobación de un préstamo inicial de US$ 100 millones.

Lea más: Diputados quisieron forzar tratamiento del subsidio que incluye a privados

La misma suerte corrió una iniciativa exprés ayer, cuando el vicepresidente de la Cámara Baja, Ángel Paniagua, convocó a una sesión para tratar el documento; pero tampoco hubo quorum. El documento pretende subvencionar los precios de la nafta 93 (intermedia) y el diésel común a 15 importadoras con crédito del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

Bancada cartista no se presentó

“Sin conversar con Hacienda, sin conversar con Orué, estamos por el rechazo”, dijo el presidente de Diputados, Pedro Alliana, antes de confirmar que no había quórum. El legislador usó la palabra para fustigar al oficialismo colorado e indicar una presunta incoherencia en el seno del Gobierno.

Lea más: El subsidio al combustible no debe existir, afirma el presidente electo de Diputados

“Él (Hugo Velázquez) dice que no es el camino, no es la forma, pero ayer y hoy está operando para que se apruebe. El Presidente (Abdo) dice que va a vetar, ojalá que vete (...) Proponemos escuchar a Hacienda, al de Tributación y escuchar sus propuestas de cambio”, expresó.

Lea más: Cartistas piden salvar al gobernador de Guairá y mantener a Alliana en Diputados a cambio de apoyar subsidio a combustibles

Sin embargo, el verdadero pedido de los cartistas a cambio de la aprobación del proyecto es el salvataje del gobernador cartista de Guairá, Juan Carlos Vera, y mantener a Pedro Alliana en Diputados para el próximo periodo legislativo.

Saca en cara “juicio político”

“Le ayudamos a este Gobierno en todo lo que nos pidió: le salvamos (a Mario Abdo) de dos juicios políticos, le aprobamos más de US$ 5.000 millones ahora... ¿Ustedes escucharon que hubo algún condicionamiento? Claro que no. Le hemos salvado hace dos semanas con una aprobación de US$ 100 millones para que se puedan despejar las calles, las rutas, los camioneros... Les pedimos un poco de respeto a nuestros correligionarios, en especial al presidente de la República”, espetó Alliana.

“Tenía que haber estado haciendo campaña”

A Alliana parece no importarle el salario que le paga el pueblo, que lo eligió para legislar. Hoy sostuvo que él debió haber estado haciendo campaña con Santiago Peña en lugar de estar en la Cámara de Diputados.

“Yo tenía que haber estado haciendo campaña hoy con Santiago Peña y estoy acá tratando de solucionar estos temas”, lamentó, al tiempo de concluir indicando que no entendía por qué tanto apuro por parte de los legisladores para la aprobación de este proyecto.