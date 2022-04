El subsidio al combustible no debe existir, afirma el presidente electo de Diputados

“Es un mal menor esto que vino del Senado”, indicó el presidente electo de la Cámara de Diputados, Carlos María López, sobre el proyecto aprobado para realizar un préstamo millonario y subsidiar el combustible. El parlamentario indicó que no habría quorum si la multibancada cumple con la ausencia anunciada.

“El pueblo paraguayo va a estar subsidiando a la ganancia. Creo que en ese sentido está mal, pero peor es lo que está sucediendo con Petropar”, manifestó haciendo referencia al actual subsidio que ya está vigente y no beneficia al sector privado.

Aunque el diputado admitió que no tendrían que aprobar el subsidio, no quiso sentar postura de un rechazo al proyecto de ley. “Pero el país no está preparado para eso. Para mí, el subsidio no tendría que existir, sino que deberíamos tener sistemas de trabajo para no llegar a eso... pero hay que invertir y el país nunca hizo eso”, consideró.

Para las 7:00 está convocada la sesión extraordinaria para tratar el proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción del Senado, que pretende aprobar un crédito de US$ 100 millones para subsidiar la importación de dos tipos de combustible: gasoil tipo 3 y nafta virgen, para Petropar y todos los emblemas privados. Sin embargo, hasta el momento aún no han llegado los parlamentarios al Congreso.

