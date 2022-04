Diputados quisieron forzar tratamiento del subsidio que incluye a privados

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ángel Paniagua, convocó ayer a una improvisada sesión extraordinaria con la intención de sancionar a la apurada el proyecto de ley con el que se pretende subvencionar los precios de la nafta 93 (intermedia) y el diésel común a 15 importadoras, que pretende iniciarse con un crédito de US$ 100 millones del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

Pero el tratamiento no prosperó ya que no hubo quórum, por lo que se levantó la sesión. Tras esta maniobra del oficialismo, no se sabe si el proyecto tendría el apoyo de los cartistas cuando se trate el criticado plan normativo. Hay otra convocatoria vigente para hoy, a las 7:00, para el tratamiento de la subvención, el cual fue convocado por el presidente de la cámara baja, Pedro Alliana.

“Yo convoqué a esta sesión a pedido de 20 diputados. 40 estuvimos, faltó uno para que se complete la sesión”, manifestó el diputado Ángel Paniagua, vicepresidente de la Cámara de Diputados, luego que se levantara la extraordinaria por falta de quórum, convocada para ayer a las 13:00.

El objetivo de la convocatoria era tratar el proyecto de ley aprobado en el Senado, que crea el Fondo de Estabilización de precios de los Combustibles (Fondecpy). Paniagua dijo que el pedido fue de más de 20 diputados, por lo cual decidió realizar la convocatoria. “Nosotros hemos estudiado exhaustivamente la situación por eso convocamos”, aseguró ante la prensa cuando se le consultó sobre el motivo del apuro.

Así también, con respecto a la sesión de hoy dijo que “a nadie le queda bien” acudir a las 7:00, pero si llegan a un acuerdo en bancada se presentarán.

Por otro lado, la economista Gladys Benegas cuestionó que los recursos para subsidiar el combustible a emblemas privados sea mediante créditos, en vez de reducir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Estimó que se trata de un esquema para encubrir futuros aumentos de salarios de funcionarios públicos.

Empero, el Gobierno está más ocupado en condiciones que no benefician al país y poco transparentes, observó más adelante. En ese contexto, la economista sospecha que se trata de un esquema para que el dinero se utilice finalmente en aumentos de salarios de funcionarios públicos.

Cuestionan “ninguneo”

La Asociación de Emprendedores (Asepy) cuestionó que el Gobierno subsidie y reparta aumentos de salarios, mientras que traba con excesiva burocracia para otorgar préstamos a mipymes, un sector que emplea al 70% de la población del país. Bruno Defelippe, presidente del citado gremio, lamentó la falta de atención del Poder Ejecutivo y Legislativo para garantizar el dinamismo económico mediante el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), sector que representa al 90% de las compañías del país y emplea al 70% de la población económicamente activa (PEA).