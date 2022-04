Pasarela Nanawa-Clorinda, habilitada: denuncian burocracia y largas filas para pasar al lado argentino

Las personas denunciaron una pésima organización para el paso de un país a otro (Paraguay-Argentina), pues deben formar doble fila para hacer los trámites de entrada y salida. La pasarela Nanawa-Clorinda fue habilitada hoy con varios inconvenientes denunciados por la ciudadanía.

“Es una burocracia lamentable, es triste e inhumano lo que estamos pasando los que queremos cruzar a Clorinda. Yo particularmente quiero visitar a familiares de tercera edad, a los que no veo hace dos años por la pandemia. Hay que hacer la salida de Paraguay, la entrada a Argentina, y la fila ya tiene tres cuadras”, cuestionó Fabio Fretes, una de las personas afectadas que se encuentran en el lugar.

“Hace una hora que hago fila acá y todavía me falta la fila de Clorinda. Como no tengo vehículo, al llegar allá tengo que formar otra fila para tomar un ómnibus en Puerto Elsa y hasta las 17:30 nomás hay bus. Voy a pasar más tiempo en las filas que con mis familiares. Yo quiero saber dónde está la directora de Migraciones de Paraguay; por qué no previó esto”, lamentó.

Para la salida del país solicitan tarjeta de vacunación pero no seguro covid, teniendo en cuenta que la personas, se supone, estarán menos de 24 horas en el lado argentino, informó la periodista Fiona Aquino.

Así también, para los que deseen cruzar a Clorinda se pide cédula de identidad y carnet de vacunación completa de covid-19.

