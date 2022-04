Un liberal asumiría Gobernación de Central tras orden de arresto de Hugo Javier

En contacto con ABC AM 730, Adrián Billy Vaesken celebró la determinación de la justicia de ordenar el arresto domiciliario de Hugo Javier González. Sin embargo, tiene dudas sobre qué finalmente indica el Auto Interlocutorio de la jueza María Elena Cañete, con relación a las posibilidades o no de seguir administrando a Central. Esto tras el arresto domiciliario que se dispuso por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.

El edil comentó que de acuerdo a la carta orgánica, si el gobernador titular (en este caso Hugo Javier) se encuentra ausente o con impedimentos para cumplir sus funciones, en su puesto y como encargado de despacho, se quedará con el cargo el presidente de la Junta, Mario Aguilera, por un plazo de quince días.

Luego de pasado ese tiempo, si la ausencia e imposibilidad de ejercer, persisten, la Junta elige a un gobernador interino.

Hugo Javier y el riesgo que siga administrando

Pese a que el concejal Vaesken diga que Hugo Javier González no pueda haber tocado o modificado documentaciones, la Fiscalía está de acuerdo con restringir su presencia dentro de la sede gubernativa.

Vaesken cree que están por caer varias licitaciones, y según información que le rumorean, personas de confianza de González querrían aprovechar y llevarse “hasta el agua del florero”, comentó.

Gobernación está agonizando, dice Billy

Textualmente Vaesken dijo que la administración de la Gobernación de Central está agonizando. Citó los problemas para apoyar la clínica móvil, la ayuda a productores y a las escuelas técnicas, con el presupuesto que estuvieron reclamando.

Dijo que los concejales acaban de reprogramar recursos para que los estudiantes del nivel medio sigan aprendiendo.

“Necesitamos que dé un paso al costado”, manifestó enfáticamente el concejal liberal. “Ivai la porte (está fea la situación), socio económica y administrativamente”, lamentó. Anualmente a Hugo Javier se le designó la tarea de manejar G. 160 mil millones (al menos U$S 25 millones).

Lea más: Gobernador interino de Central podría ser un liberal

Reemplazante, tendría afinidad con Hugo Javier

De concretarse la imposibilidad del cartista Hugo Javier, el concejal del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Mario Aguilera, se encargaría de su despacho.

En base a sus posturas, Aguilera sería afín al cartismo y por ende a González. El concejal Vaesken desea que el bloque opositor apoye el cambio, de darse una elección entre los concejales para que él quede en el puesto.

El concejal contó en detalles la distribución de sus colegas por partido político y movimientos. Expresó que hay 10 liberales, de los cuales siete son opositores, y el resto se dividen de acuerdo al proyecto a votar.

Sobre los colorados, indicó que son 10, y que se dividen en 5 de Añetete y 5 de Honor Colorado. Solo uno es del Partido Patria Querida.

Lea más: “Lo mejor que puede hacer Hugo Javier es renunciar”, dice el concejal liberal Billy Vaesken