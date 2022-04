Parque Guasu: construcción de universidad tendrá impacto en fauna y flora, advierten

La construcción de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay en once hectáreas que son parte del Parque Guasu Metropolitano, tendrá un efecto negativo sobre la fauna y flora del lugar, según el ingeniero agrónomo Luis Recalde, asesor ambiental.

“No hay edificios con impacto cero ni con impacto positivo en el ambiente. Hay edificios que pueden tener menor impacto que otros. No hay construcción que tenga el nivel de biodiversidad de un área no construida, y el área de césped y estacionamiento son prácticamente desiertos biológicos también”, explicó el asesor ambiental.

Recalde agregó que los efectos directos de una construcción en el Parque Guasu, sobre la fauna y flora, son la simplificacion y desaparicion de algunas especies en el predio.

“Es muy importante notar que no es solamente por esto que surge la oposición al uso del predio, si no porque esa fauna y flora se encuentran en una ubicación privilegiada dentro de la ciudad de Asunción, ciudad que hoy en día ya sufre agudamente de escaso acceso a áreas verdes para sus ciudadanos”, enfatizó.

Ubicación de la universidad se ordenó de manera unilateral

El ingeniero Recalde consideró que las autoridades deberían definir qué hacer con los espacios públicos a partir de un proceso de planificación. “En el caso del proyecto Universidad Taiwan-Parguay, desde el inicio no se hizo estudio de factibilidad ni análisis de alternativas de diseño. Se bajó desde el Ejecutivo la orden de disponer unilateralmente de ese espacio, y eso no es aceptable”, comentó.

El profesional dijo que el parque fue creado expresamente con la intención de ser un área verde en su totalidad y a perpetuidad, lo que quedó plasmado en su Relatorio de Impacto Ambiental (CTCA N° I - 982), aprobado en el 2016.

Además, “el plan regulador de la ciudad de Asunción indica que no se pueden destinar áreas verdes a construcciones. En ambos casos, estos documentos tendrían que ser anulados y reajustados para hacer valido el proyecto”, remarcó.

Parque Guasú Metropolitano no es área protegida, insisten

El rector de la Universidad Politecnica Taiwán-Paraguay, Carolino Velázquez, expresó que el Parque Guasu Metropolitano es predio del Ministerio de Defensa y el Parque Ñu Guasu es propiedad del Ministerio de Obras Públicas (MOPC). Esto permite construir en el parque, que fue cedido por decreto, aseveró. Además enfatizó que no se trata de un área protegida.

Sobre el ofrecimiento de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) para la edificación de la Universidad Taiwán en su predio, Velázquez dijo: “Acá hay un tema hasta si se quiere político, porque entre universidades hay una especie de competencia y, muchas veces, con mala intención se hacen ofrecimientos que después no se llegan a concretar”.

Velázquez dijo que conversó con la rectora de la UNA (Dra. Zully Vera) tres años atrás aproximadamente y, ante la consulta de un lugar, ella respondió que no tenían espacio en el Campus de San Lorenzo.

La Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay fue planificada durante el gobierno el ex presidente Horacio Cartes. En diciembre de 2017 se firmó la carta intención entre el entonces ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, y el embajador de Taiwán, Alexander Yui. En mayo de 2018 Cartes promulgó la ley de creación de la universidad.

Ya entonces el planteamiento era utilizar once hectáreas del Parque Guasu para edificar allí la sede de la nueva casa de estudios, sin tener en cuenta otros inmuebles del Estado ni el ofrecimiento de la Universidad Nacional de Asunción de que se construya dentro de su campus.