Precio de combustibles: con camioneros presos, analizarán movilizaciones

“La intención era la de unificar las acciones con los camioneros organizados. Ahora, a partir de una situación complicada con los camioneros, vamos a rediscutir y reorientar nuestras ideas”, adelantó este jueves Belarmino Balbuena, Coordinadora Nacional Intersectorial, en conversación con ABC TV.

De esta forma, los diversos grupos campesinos reclamarán al Gobierno los altos precios de los combustibles; pero aún no definieron cómo ni cuándo.

“Independiente de la extorsión que hace la cúpula (de camioneros), hay una realidad, un problema, una consecuencia económica y social muy fuerte hacia la gente más trabajadora, en este caso la suba de combustible, que ya origina otro tipo de problema, como la suba de la canasta familiar”, lamentó Balbuena.

Los camioneros detenidos ayer fueron Ángel Zaracho (Federación de Camioneros del Paraguay), Roberto Almirón (Federación de Transportistas Autónomos del Paraguay), Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina.

Supuestamente, estas personas exigieron primero al Gobierno US$ 1.000.000 para evitar todo tipo de movilizaciones hasta el término del gobierno de Mario Abdo, en agosto de 2023. Posteriormente, ambas partes acordaron por US$ 300.000. El primer pago, de US$ 50.000, fue hecho ayer, pero estaba ya vigilado por la Fiscalía tras una denuncia de Federico González, ministro del Interior.

Esta situación se dio solo un día después de que el Congreso y el Ejecutivo derogaran todos los subsidios a Petropar, con lo cual los precios del diésel común y de la nafta de 93 octanos volvieron a subir inclusive hasta G. 2.000 por litro en el caso del diésel.

Los camioneros amenazaron con cerrar las rutas, y de hecho lo hicieron ayer en Paraguarí. Al mismo tiempo, los líderes fueron pillados supuestamente en flagrancia cuando cobraban el monto de una extorsión.