Emblemas privados no subirán precios y esperan que el Gobierno los convoque

Todos vamos a pagar “horrores”

“Con esto se nivela la cancha. La única diferencia ahora es que Petropar puede funcionar sin ganancias por algún tiempo, pero eso es algo manejable. La derogación (de la ley del subsidio a emblemas de la estatal) era muy necesaria, tanto para el sector privado como para la ciudadanía en general, porque los horrores que se cometieron durante estos días de vigencia de esa ley fueron terribles y todos vamos a pagar con nuestros impuestos”, afirmó ayer Miguel Bazán, presidente de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac). Afirmó que el sector privado está abierto al diálogo y que lo mejor es siempre no subsidiar. “Si un sector específico necesita, pues que se haga algo para ese sector. Es más acotado, se puede medir y se puede planear”, dijo.

Cadipac: precios no van a subir

ABC consultó al titular de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), Miguel Bazán, si los emblemas privados van a remarcar precios y qué opina del anuncio del viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, de que a la vuelta de Semana Santa prevén consensuar una propuesta ante escalada de precio del petróleo. “No hay necesidad de reajuste ahora. Vamos a estar atentos a la llamada del viceministro”, respondió. “El precio internacional (del crudo) sigue fluctuando. Ahora el barril del WTI está en US$ 102. Si no baja a menos de 85 no podemos decir que la baja sea suficiente. Esperemos que la producción internacional pueda suplir esa creciente demanda, independientemente a la producción rusa”, dijo, en alusión a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Preocupan leyes populistas

El presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Alberto Sborovsky, también considera que la decisión de eliminar el subsidio que solamente beneficiaba a estaciones de servicio de emblema Petropar fue la correcta, para sincerar el mercado.

“Nosotros siempre dijimos que el subsidio lo tiene que pagar alguien y ese alguien es el contribuyente paraguayo. Nosotros en Paraguay no contamos con fondos para hacer frente a la volatilidad de los precios del petróleo para atajar picos. En algún momento eso se podría ver, pero no de golpe tratar de solucionar sin que haya un fondo preestablecido”, dijo. Y añadió que ahora lo más preocupante son “los proyectos de leyes populistas en épocas electorales y cuando las papas quemas”.

CCCP: se arregla “el disparate”

Desde la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCP), sostienen que eliminar el subsidio a combustibles de estaciones de servicio del emblema Petropar fue la decisión más adecuada para nuestra economía. “Es un mamotreto entrar a subsidiar combustibles que no producimos en Paraguay (como los derivados del petróleo), que está sumamente volátil en sus precios, producto de la situación de guerra en Ucrania y la situación pospandémica. Es imposible para un país como Paraguay poder subsidiar abiertamente el combustible”, resaltó Jorge Méndelzon, presidente del gremio. Agregó que en lo único que se puede seguir trabajando es en el subsidio de transporte de la clase trabajadora. “Lo que se hizo fue arreglar el disparate que se hizo semanas atrás”, aseveró.