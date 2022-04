Es un ordenanza del cartismo, califica edil

“Mario Aguilera le teme al cartismo para asumir lo que por ley corresponde”, expresó Vaesken.

Afirmó que la “la ley no se discute, se cumple” y que su par debería dejar de ser “un plebeyo del cartismo”. “Es increíble que mi colega, presidente de la Junta Departamental, Mario Aguilera, siga dudando sobre sus obligaciones constitucionales ante la acefalía del cargo a gobernador. No podemos hoy ni siquiera poner en tela de juicio si puede o no administrar la Gobernación de Central una persona con arresto domiciliario, por haber dilapidado los recursos públicos y ahora permitir que lleve la administración de los recursos de la institución a su casa, en un complejo barrio cerrado”, señaló el edil.

Añadió que “este es el momento en que los miembros de la Junta Departamental debemos de fortalecer la institucionalidad de la Gobernación, tomar el toro por las astas y resucitar los programas sociales de la Gobernación, para que vuelvan a estar al servicio del mandante que es la ciudadanía centralina”. “Entiendo que la actitud de mi colega se debe a qué siempre fue ordenanza del cartismo en la Junta, atendiendo a su comportamiento como legislador. Por lo que vemos sigue escuchando y respondiendo a esa línea”, agregó.