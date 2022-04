Capasu cuestiona bloqueos y afirma que pueden ocasionar escasez de productos

Sborovsky resaltó que el bloqueo de rutas no solo afecta a los supermercados sino a toda la cadena. Por ejemplo, el caso de los productores de lácteos, que deben llevar sus productos terminados a los centros de distribución pero cuyos camiones se quedan generalmente atrapados en los cierres.

“Si ese flujo se corta, automáticamente nosotros dejamos de tener ese producto. Entonces, ¿qué puede pasar? Se puede especular con los precios: puede subir de precio o puede faltar el producto, esas son las dos opciones, lastimosamente malas. Nada bueno puede pasar”, consideró el representante de Capasu.

Asimismo, cuestionó las medidas de los camioneros: “Ese método de extorsionar y cerrar calles, afectando a gente que nada tiene que ver con los reclamos”. En ese sentido, indicó que los manifestantes deberían manifestarse afectando a quienes están ocasionando sus problemas.

“Si tenés problemas con los agroexportadores, andá a cerrar los portones a ellos. No digo que esté bien, pero no podés cerrar el paso de la ciudadanía. Estamos todos locos...”, enfatizó. Así también, aseguró que el problema de los camioneros se resuelve “en un escritorio” y no se requiere de bloqueos en ruta, sino solo enfocarse en una mesa de trabajo.

“Si se quiere solucionar, se va a solucionar. No podemos estar castigándole al que nada tiene que ver, solo para hacer un cháke. Eso es absolutamente inconstitucional”, sentenció.

Tapabocas en los supermercados pasa a ser opcional

En otro momento, Sborovsky resaltó que, tras el anuncio del Gobierno, el uso de los tapabocas dentro de los supermercados pasará a ser opcional. Agregó que los clientes no pueden ser obligados, pero las empresas son libres de determinar la medida que crean convenientes con su personal, considerando las recomendaciones sanitarias.

En ese sentido, cabe mencionar que el uso de tapabocas en espacios cerrados y con poca ventilación pasa a ser recomendado por Salud, pero ya no obligatorio.

