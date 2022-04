Concejal leal a gobernador de Central se desentiende y no interina en el cargo

El pasado miércoles en comunicación telefónica con el concejal departamental Mario Aguilera, liberal, le consultamos si ya asumió como encargado de despacho en la Gobernación de Central, ante la medida cautelar dictada por la jueza María Elena Cañete, quien ordenó el arresto domiciliario del gobernador cartista Hugo Javier González Alegre, por la sospecha de lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos que investiga el Ministerio Público.

Sin embargo, el edil manifestó que hasta ese momento la magistrada aún no remitió la resolución judicial, oficial, que avala la medida cautelar impuesta.

“La Junta aún no recibió la resolución original del Juzgado de San Lorenzo donde consta el arresto domiciliario del gobernador. No tenemos el original para leer qué dice exactamente. Si (el gobernador) no se puede acercar, si no puede ejercer sus funciones o cómo está. La gente está expectante para saber qué resolución tomamos entre los 21 (concejales)”, dijo Aguilera en la ocasión.

Lo que el concejal como presidente de la Junta Departamental ignora, es que la Ley Nº 426/94, Carta Orgánica del Gobierno Departamental, lo faculta a interinar como encargado de despacho durante 15 días, mientras que el pleno toma una decisión definitiva respecto a la situación del gobernador procesado y con impedimento para gobernar.

Ante la insistencia, Aguilera, dijo que convocaría primeramente a una reunión entre sus pares para hoy lunes, para luego convocar a una sesión extraordinaria y formalizar las acciones a ser tomadas. Pero, el concejal, no se comunicó con los demás ediles, tampoco llamó a sesión y ni siquiera apareció en la Gobernación para asumir como gobernador interino, según fuentes.

Intentamos comunicarnos con Mario Aguilera pero desvió las llamadas a su celular y tampoco respondió el mensaje de texto enviado a su Whatsapp.

Reconoció que “tiene un impedimento”

El gobernador Hugo Javier González, actualmente cumple con su arresto domiciliario en una propiedad ubicada en el barrio cerrado Costa del Lago, ubicado sobre la ruta Ypacaraí – Areguá, más conocía como ruta Patiño, en la ciudad de Itauguá, casi al límite con el distrito de Ypacaraí. Según fuentes, el administrador departamental eligió estar en ese lugar con la intención de seguir gobernando desde su encierro a través de medios telemáticos.

Pero, la Ley Nº 426/94 dice que la Gobernación debe ser administrada desde su sede que debe estar asentada en la capital departamental, que en este caso es Areguá. Hugo Javier tiene arresto en Itauguá.

El pasado miércoles, Mario Aguilera dijo que la ubicación geográfica del gobernador “es un impedimento” para que siga gobernando, pero tampoco, se anima a asumir el cargo que le corresponde por ley.

“En nuestra ley dice que el gobernador sí o sí debe de cumplir funciones en la capital del departamento Central que es Areguá y ahí lo que nadie tiene la precisa entre los 21 colegas, de qué acciones vamos a tomar (…). Si no está en Areguá y está en Itauguá, ahí sí hay un impedimento, totalmente. La ley dice que tiene que estar en la capital y si no está en la capital, ya no cumple el rol”, señaló el concejal.

Aguilera es leal a Hugo Javier

El concejal departamental en cuestión siempre fue funcional al equipo del gobernador Hugo Javier.

En julio de 2021, Mario Aguilera salvó con su voto a Hugo Javier de la intervención planteada por sus colegas liberales luego del escándalo de las facturas clonadas que aparecen en la rendición de cuentas de un millón de dólares (G. 6.532 millones del fondo covid-19) que la Gobernación de Central transfirió a la oenegé Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y al Consejo Regional de Salud.

Posteriormente, tras la imputación del Ministerio Público del gobernador y otras 14 personas, entre ellas funcionarios de la institución por la sospecha de los hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, la Junta Departamental planteó nuevamente el pedido de intervención, y esta vez, Aguilera votó a favor, pero igualmente el plan no prosperó en la Cámara de Diputados.