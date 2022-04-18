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Nacionales
18 de abril de 2022 - 12:57

Hasta hoy se puede postular a becas para universidades de Kansas

Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Más detalles sobe la modalidad asistida de BECAL. (captura de BECAL).
Más detalles sobe la modalidad asistida de BECAL. (captura de BECAL).

Hasta las 23:59 horas de hoy lunes 18 de abril, los estudiantes universitarios pueden postularse a las becas del Programa Nacional de Becas de Posgrados en el Exterior “Don Carlos Antonio López” (BECAL), dependiente del Ministerio de Hacienda, en el marco del Convenio Paraguay-Kansas (EEUU), para la Movilidad Internacional de Grado. Existen 16 plazas disponibles para diversas carreras.

Por ABC Color
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Desde el Ministerio de Hacienda comunicaron que la postulación de esta convocatoria de modalidad asistida se realiza a través de la página web www.cpk.org.py/. Los postulantes deben completar el formulario de postulación correspondiente al Programa BECAL- Convenio Paraguay-Kansas (CPK) que se encuentra disponible en el link: https://forms.gle/Bmvi8p3xLG8Ed8yh7, y en caso de algún inconveniente con el link, los interesados pueden escribir al correo: movilidad@cpk.org.py.

Explicaron además que en esta misma dirección de correo electrónico, los postulantes deben presentar en forma digital los documentos para la solicitud de admisión y consideración al programa.

Lea más: Becal: postulaciones para becas se habilitarán este lunes

Becas disponibles

Los tipos de becas de Intercambio Estudiantil Internacional a nivel de grado están habilitados para las áreas de Ciencias Naturales (incluye Ciencias Agrícolas); Ingeniería y Tecnología; Ciencias de la Salud (a excepción de Medicina y Odontología); áreas de Educación; Ciencias Sociales (Economía, Sociología, Antropología, Ciencias Políticas, Psicología, Hotelería y Turismo y otras).

En cuanto a las universidades elegibles en Kansas EEUU son University of Kansas (KU); Kansas State University (KSU); Wichita State University (WSU); Washburn University (WU); Pittsburg State University (PSU); Emporia State University (ESU) y Fort Hays State University.

Igualmente, desde BECAL recuerdan a los interesados que están disponibles varias otras becas para estudios de maestrías, doctorados y posdoctorados en el exterior; así como también movilidad de grado con la modalidad autogestionada con plazo de postulación hasta el 8 de mayo.

Señalan que con la modalidad asistida se tiene por ejemplo disponibles becas para maestrías y doctorados en Canadá con plazo de postulación al 30 de abril del 2022 e idiomas en el país para postularse hasta el 8 de mayo. Las GBC se encuentran disponibles en la sección de “BECAS” de www.becal.gov.py

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